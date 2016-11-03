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Türkiye-Afrika ülkeleri arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu son gününde anlaşmaların imzalanmasıyla sonlandı. İmza töreninde konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Afrika'da büyükelçi sayısının Kıta'nın tamamına yayılacağını belirtti.

Türkiye-Afrika ülkeleri arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı

03 Kasım 2016 16:03
Türkiye-Afrika ülkeleri arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı - Tıkla İzle

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu son gününde anlaşmaların imzalanmasıyla sonlandı. Türkiye-Afrika ülkeleri arasındaki yakın işbirliği ruhuna uygun olarak, işbirliklerinin ilerletilmesi ve bugüne kadar kaydedilen başarıların üzerine yenilerinin eklenerek devam edilmesi hususunda mutabakata varıldı.
İşbirliği anlaşmalarının imzalandığı törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin Afrika'da 39 ülkedeki büyükelçi sayısını en kısa sürede Afrika'nın tamamına yaymanın hedeflendiğini söyledi. Önümüzdeki yıllarda dünya ekonomisinin büyüme motorunun Afrika olacağını belirten Zeybekci, "Bir kıta düşünün 1.2 milyar nüfusuyla 2 trilyon doların üzerindeki toplam milli geliriyle ortalama olarak yüzde 6'yla büyüyor. Afrika'da büyükelçi sayımızı 50'nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Hemen hemen her ülkeye her noktaya uçan bir Türk Hava Yolları etkinliği, kapasitesi artmaya devam edecek" dedi.
Zeybekci konuşmasında finansman kadar teknoloji paylaşımının da önemli olduğunu belirterek, "Bilgi ve tecrübe paylaşımı, bürokratik engellerin ortadan kaldırılması, yatırımcılar için şeffaf güvenilir, uluslararası standartlarda bir yatırım ortamının saplanması da aynı derecede önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Afrika ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde yatırım alanında edindiği izlenimleri paylaşan Zeybekci, "Eğer bir yere yatırım yapacaksam, fabrika kuracaksam öncelikle şunları göz önüne alırım; o yerlerin fabrika kurmak için yeterli altyapısı var mı? Makinaların çalışabilmesi için gerekli enerji sağlıklı bir şekilde var mı? Ürettiğim malı müşterime gönderecek veya ihtiyaç duyduğum ham maddeleri bana ulaştırabilecek yol altyapısı var mı? Gezdiğim Afrika ülkelerinde maalesef ya bunların bir kısmı var ya da hiçbiri yok. İşte biz, bu temelde sorunları tartışmak ve çözüm yolları bulmak için buradayız" şeklinde konuştu.

Toplantının ardından Türkiye adına Bakan Zeybekci, Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik İşler Komiseri Antony Mothae Maruping ile birlikte ortak deklarasyona imza atacak. 

Ali Canberk Özbuğutu

Etiketler: Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu


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