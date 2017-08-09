Türkiye alternatif turizmde en parlak yılını yaşıyor

Alternatif turizm, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en parlak yıllarını yaşıyor. Coğrafi konumu, doğal güzelliği, bu alanda nitelikli hizmet veren otel ve tatil köyleriyle Türkiye en çok tercih edilen ülkelerin başında yer alıyor. Alternatif turizm sektörünün liderlerinden Şah inn Paradise Tatil Köyü Genel Müdürü Yusuf Yücel, MÜSİAD Antalya Şubesi’nin dün açıkladığı "Türkiye Turizmi İçin Stratejik Bir Vizyon: Helal Turizm" raporuna göre; Türkiye’nin bu alternatif turizmde en fazla turist karşılayan ilk 10 ülke arasında yer aldığı bilgisini hatırlatarak ülkemizin bu alanda çok önemli bir noktada olduğunu vurguladı.

2016 yılında yaşanan olumsuzluklara rağmen alternatif turizmde canlılık devam ediyor. Antalya Kumluca’da faaliyet gösteren Şah inn Paradise Genel Müdürü YusufYücel, “Şah inn Paradise Tatil Köyü olarak sektördeki 18 yıllık tecrübemizle, 2016’da yüzde 25 oranında düşüş yaşamamıza rağmen yatırımlarımıza devam ettik. Geçtiğimiz sene yaşanan olumsuz olaylar, pek çok sektörü etkilediği gibi turizmi de etkiledi. Buna rağmen 2017’ye hedefimizi büyük tutarak girdik. Türkiye olarak 2017 yılı Temmuz ayı itibariyle turizmde ve kendi alanımızda en parlak en verimli dönemi geçiriyoruz. Otelimizde misafirlerimizi konforlu ve kaliteli hizmetle ağırlamaya devam ediyoruz” dedi.

2017’de alternatif turizmin giderek yaygınlaşmasından dolayı sektörün lideri olarak her sezon tatil köyünü yenilediklerini belirten Yusuf Yücel, “2017 sezonuna girerken alternatif turizmde Türkiye’nin ilk ve en büyük aqua parkını hizmete açtık. Tesisimizde Haziran başında faaliyete geçmiş olan 6 kaydıraklı büyük aquapark ile misafirlerimize daha eğlenceli bir tatil imkânı sağlamaya devam ediyoruz. Antalya bölgesine ve Türkiye’ye katkısı olduğuna inandığımız her yeniliği otelimizde hayata geçiriyoruz” dedi.

Türkiye en fazla turist karşılayan ilk 10 ülke arasında

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi tarafından hazırlatılan "Türkiye Turizmi İçin Stratejik Bir Vizyon: Helal Turizm" raporunda;

- 2016’da tüm dünyada toplam 121 milyon Müslüman uluslararası turizm hareketine katıldı… Toplamda 156 milyar dolarlık harcama yapıldı.

- 2020’de uluslararası seyahat eden Müslüman sayısının 156 milyon kişiye çıkması, harcama miktarının ise 220 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

- Türkiye'nin 2000'li yıllardan bu yana dünyada en fazla turist karşılayan ilk 10 ülke, en fazla gelir elde eden ilk 15 ülke arasında yer aldığı belirtildi.

