Türkiye Altın Marka Ödülleri 4 Aralık'ta sahiplerini buluyor

İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan 1'inci Türkiye Altın Marka Ödülleri'nin halk oylaması başladı. Oylamanın 20 Kasım'da sona ereceği belirtilirken, ödül törenin İstanbul'da bir otelde 4 Aralık tarihinde yapılacağı ifade edildi. Türkiye Altın Marka Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, ödül törenin amacının Türk marklarının, Türkiye ve dünyadaki tanınabilirliğini arttırmak ve hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Delibaş, ödül töreni ve daha önce düzenledikleri ödül törenleri hakkında açıklamalarda bulundu.

''Hedefimiz, Türk marklarının Türkiye ve dünya vizyonunda hak ettiği yere ulaşması''

Etkinliğin yenir bir organizasyon olduğu bilgisini veren Nedim Delibaş, ''Türkiye Spor Ödülleri ve Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'nden sonra 3'üncü büyük organizasyonumuz. Ödül töreni, Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunacak.Etkinlik, Türk markalarının Türkiye ve dünya vizyonuna daha iyi anlaşılabilir, daha fazla bilinirlik adına önemli organizasyon. İlki İstanbul'da düzenlenecek. Organizasyonumuz ismi, İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi. Gala gecemiz ise Türkiye Altın Marka Ödülleri olarak yapıyoruz. Türkiye'deki önemli markaların buluştuğu bir organizasyon. Hedefimiz, Türk marklarının Türkiye ve dünya vizyonunda hak ettiği yere ulaşması. Bu tür organizasyonlar, kurumların ve şirketlerin kendini bir ölçüde doğru ifade edebildiği ve doğru pazarlayabildiği alanlardır'' şeklinde konuştu.

''2 gün içinde 60 bine yakın oylama geldi''

Ödül yönergemizde Türkiye'nin önemli marklarını baz alıyoruz diyen Delibaş, ''Bunu şöyle yapıyoruz; İstanbul Ticaret Odası verilerine, Maliye Bakanlığı en çok vergi veren verilere ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine bakarak oluşturuyoruz. Bunların hepsinin senteziyle oluşan toplamda ilk 10 giren markaların halk oylamasına sunulmasıyla sonuçlar belli oluyor. 1-20 Kasım tarihleri arasında bir halk oylaması var. Yani 20 gün süren bir halk oylama yapıyoruz. Burada, 'Yılın Valisi'den 'Yılın Belediye Başkanı'na kadar, 'Yılın Gıda Markası'dan 'Yılın Giyim Markası'na kadar en önemli 21 tane markayı halk oylamasına sunduk. Bu oylama sonucunda son kararı tertip kurulumuz verecek. 2 gün içinde 60 bine yakın oylama geldi. Yeni bir organizasyon için beklediğimizin üzerinden oldu. Birde organizasyon özel ödümüz var. Bu özel ödülleri de Türkiye Altın Marka Ödülleri Teşvik Ödülleri olarak veriyoruz. Bunlarda üst markalara biraz yakın markalar. Kendilerini ifade edememiş, kendilerini iyi anlatamamış markalar. Toplam 34 ödülümüz var. İstanbul plakasıyla sabitledik. Ödül alacaklarla birlik birçok markanın da davetli olduğu bir organizasyon'' açıklamasında bulundu.

Yaptıkları etkinliklerde her zaman bir onur konuğu olduğunu ifade eden Delibaş, ''Gündem çok hızlı değişiyor. Bir hafta önce konuşulanla şimdi konuşulan farklı. Türk iş dünyasından yurtdışında başarılı olmuş özel konuklarımız var. Organizasyonda onların yeri olacak. Şu anda görüşmelerimiz devem ediyor. Basın vasıtasıyla bunları da duyuracağız. 3 veya 4 tane önemli ismimiz var. Henüz tam teyitlerini almadık. Bu isimler 'Onur Konuğu' olarak organizasyona dahil olacak. Büyük Türk marklarının dünyadaki temsilcileri olacak'' dedi.

''Manipüle edilmemiş ve her zamanki gibi şeffaf bir ödül töreni''

Delibaş konuşmasına şöyle devam etti: ''Anket olarak 21 kategori, jüri özel ödülleri ile birlikte toplamda 34 kategori var. Oylama 2 web adresi üzerinden yapılıyor. Her IP'den bir defa girilebilir. Manipüle edilmemiş ve her zamanki gibi şeffaf bir ödül töreni. Diğer ödüllerdeki başarımızı bu organizasyona taşımak için şeffaf olmak durumundayız. Manipülesiz ve hak edenin ödülü aldığı bir organizasyon. Halk tercini ortaya koysun ve marklar doğru yerde konumlansın diye bu şekilde organizasyona firmaları dahil ediyoruz''.

''Ödül törenlerimizin temaları var''

Bu tür etkinliklerin Türkiye'nin toplumsal barışına, huzuruna, kardeşliğine ve kenetlenmesine vesile olduğunu vurgulayan Delibaş, ''Türkiye Spor Ödülleri'nde Beşiktaş Stadyumu'nda patlayan bombalardan sonra Şehitlerimize Saygı Gecesi olarak yaptık. Kamuoyunda büyük teveccüh gördü. Bütün spor camiası tek vücut olup mesaj verdi. Altın Palmiye Ödülleri'ni 15 Temmuz Şehitlerini Anma Gecesi olarak düzenledik. Halkımızdan, siyaset dünyasından, iş dünyasından ve sanatçılardan çok büyük teveccühler aldık. Bu organizasyonun misyonu ise; markalarımızın, kendi emeklerini doğru anlatması için ekranları başında milyonlar ve salondaki 500 davetlimiz ile kaynaşması ve bunu iletişim kurarak yapmasının sağlamasıdır. Bunun olacağı kanaatindeyiz'' ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada oylama, altinmarkaodulleri.com ve altinpalmiye.com web adreslerinde yapılacağı bilgisi veridi. Her IP'den sadece 1 oylamanın yapacağı ifade edilirken, sonuçlarının 21 Kasım tarihinde açıklanacağını aktarıldı.

Türkiye Altın Marka Ödülleri adayları ve kategorileri şöyle:

Yılın Valisi

İstanbul Valisi - Vasip Şahinoğlu

Kocaeli Valisi - Hüseyin Aksoy

Diyarbakır Valisi - Hasan Basri Güzeloğlu

Muğla Valisi - Esengül Civelek

Antalya Valisi - Münir Karaoğlu

Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı - Menderes Türel

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı - Hüseyin Sözlü

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı - Fatma Şahin

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı - Aziz Kocaoğlu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı - Mehmet Sekmen

Yılın İlçe Belediye Başkanı

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı - Ekrem İmamoğlu

Ankara Çankaya Belediye Başkanı - Alper Taşdelen

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı - Necmi Kadıoğlu

İstanbul Tuzla Belediye Başkanı - Dr Şadi Yazıcı

Mersin Toroslar Belediye Başkanı - Hamit Tuna

Yılın Altın Adamı

Ali Koç - Koç Holding

Ali Ağaoğlu - Ağaoğlu Holding

Ferit Şahenk - Doğuş Holding

Ahmet Nafiz Zorlu - Zorlu Holding

Acun Ilıcalı - Acunn Medya

Yılın İş Adamı

Nihat Özdemir - Limak Holding

Yaşar Aşçıoğlu - Aşçıoğlu Grup

Muammer Ceylan - Ceylan Holding

İmam Altınbaş - Altınbaş Holding

Turgay Ciner - Ciner Holding

Yılın CEO’su

Mehmet Nane - Pegasus

Kaan Terzioğlu - Turkcell

Mehmet Tütüncü - Ülker

İlker Sözdinler - Birleşik Ödeme

Erden Timur- NEF

Yılın Lezzet Markası

Nusr Et

Günaydın Steak House

Hatay Medeniyetler Sofrası

Kaşı Beyaz

Yüz Evler

Yılın İletişim Markası

Turkcell

Vodafone

Türk Telekom

PTT Cell

Yılın Finans Markası

İntegral Forex

Xbt Forex

Ziraat FX

ALB FOREX

GCM FOREX

Yılın Bankası

Vakıf Bank

Ziraat Bankası

Türkiye İş Bankası

Deniz Bank

Garanti Bankası

Yılın Spor Markası

Beşiktaş J.K

Vakıf Bank Voleybol

Başakşehir F.K

Fenerbahçe Doğuş

Göztepe A.Ş

Yılın Giyim Markası

Sarar

Damat

Süvari

Kığılı

Bisse

Yılın Otomobil Markası

Ford

Wolkswagen

Renault

Fiat

Opel

Yılın İnşaat Markası

NEF

Ağaoğlu

Aşçıoğlu

Fi Yapı

Ceylan İnşaat

Yılın Enerji Markası

Shell

BP

Socar

Petrol Ofisi

Opet

Yılın Gıda Markası

Arbel

Torku

Ülker

TAT

Pınar

Yılın İçecek Markası

Sırma

Uludağ

Doğanay

Erikli

Fuska

Yılın Havayolu Markası

Türk Hava Yolları

Onur Hava Yolları

Pegasus Hava Yolları

Atlas Jet Havayolları

Anadolu Jet

Yılın Televizyon Markası

Star Tv

Show Tv

ATV

Kanal D

TRT

Yılın Medya Markası

Doğuş Medya

Doğan Medya

Ciner Medya

Turkuaz Medya

Acunn Medya

Yılın Sağlık Markası

Liv Hospital

Medikal Park

Medipol

Acıbadem

Kolan Hastaneleri