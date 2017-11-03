Türkiye Altın Marka Ödülleri 4 Aralık'ta sahiplerini buluyor

İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan 1'inci Türkiye Altın Marka Ödülleri'nin halk oylaması başladı. Oylamanın 20 Kasım'da sona ereceği belirtilirken, ödül törenin İstanbul'da bir otelde 4 Aralık tarihinde yapılacağı ifade edildi. Türkiye Altın Marka Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, ödül törenin amacının Türk marklarının, Türkiye ve dünyadaki tanınabilirliğini arttırmak ve hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Delibaş, ödül töreni ve daha önce düzenledikleri ödül törenleri hakkında açıklamalarda bulundu.
''Hedefimiz, Türk marklarının Türkiye ve dünya vizyonunda hak ettiği yere ulaşması''
Etkinliğin yenir bir organizasyon olduğu bilgisini veren Nedim Delibaş, ''Türkiye Spor Ödülleri ve Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'nden sonra 3'üncü büyük organizasyonumuz. Ödül töreni, Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunacak.Etkinlik, Türk markalarının Türkiye ve dünya vizyonuna daha iyi anlaşılabilir, daha fazla bilinirlik adına önemli organizasyon. İlki İstanbul'da düzenlenecek. Organizasyonumuz ismi, İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi. Gala gecemiz ise Türkiye Altın Marka Ödülleri olarak yapıyoruz. Türkiye'deki önemli markaların buluştuğu bir organizasyon. Hedefimiz, Türk marklarının Türkiye ve dünya vizyonunda hak ettiği yere ulaşması. Bu tür organizasyonlar, kurumların ve şirketlerin kendini bir ölçüde doğru ifade edebildiği ve doğru pazarlayabildiği alanlardır'' şeklinde konuştu.
''2 gün içinde 60 bine yakın oylama geldi''
Ödül yönergemizde Türkiye'nin önemli marklarını baz alıyoruz diyen Delibaş, ''Bunu şöyle yapıyoruz; İstanbul Ticaret Odası verilerine, Maliye Bakanlığı en çok vergi veren verilere ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine bakarak oluşturuyoruz. Bunların hepsinin senteziyle oluşan toplamda ilk 10 giren markaların halk oylamasına sunulmasıyla sonuçlar belli oluyor. 1-20 Kasım tarihleri arasında bir halk oylaması var. Yani 20 gün süren bir halk oylama yapıyoruz. Burada, 'Yılın Valisi'den 'Yılın Belediye Başkanı'na kadar, 'Yılın Gıda Markası'dan 'Yılın Giyim Markası'na kadar en önemli 21 tane markayı halk oylamasına sunduk. Bu oylama sonucunda son kararı tertip kurulumuz verecek. 2 gün içinde 60 bine yakın oylama geldi. Yeni bir organizasyon için beklediğimizin üzerinden oldu. Birde organizasyon özel ödümüz var. Bu özel ödülleri de Türkiye Altın Marka Ödülleri Teşvik Ödülleri olarak veriyoruz. Bunlarda üst markalara biraz yakın markalar. Kendilerini ifade edememiş, kendilerini iyi anlatamamış markalar. Toplam 34 ödülümüz var. İstanbul plakasıyla sabitledik. Ödül alacaklarla birlik birçok markanın da davetli olduğu bir organizasyon'' açıklamasında bulundu.
Yaptıkları etkinliklerde her zaman bir onur konuğu olduğunu ifade eden Delibaş, ''Gündem çok hızlı değişiyor. Bir hafta önce konuşulanla şimdi konuşulan farklı. Türk iş dünyasından yurtdışında başarılı olmuş özel konuklarımız var. Organizasyonda onların yeri olacak. Şu anda görüşmelerimiz devem ediyor. Basın vasıtasıyla bunları da duyuracağız. 3 veya 4 tane önemli ismimiz var. Henüz tam teyitlerini almadık. Bu isimler 'Onur Konuğu' olarak organizasyona dahil olacak. Büyük Türk marklarının dünyadaki temsilcileri olacak'' dedi.
''Manipüle edilmemiş ve her zamanki gibi şeffaf bir ödül töreni''
Delibaş konuşmasına şöyle devam etti: ''Anket olarak 21 kategori, jüri özel ödülleri ile birlikte toplamda 34 kategori var. Oylama 2 web adresi üzerinden yapılıyor. Her IP'den bir defa girilebilir. Manipüle edilmemiş ve her zamanki gibi şeffaf bir ödül töreni. Diğer ödüllerdeki başarımızı bu organizasyona taşımak için şeffaf olmak durumundayız. Manipülesiz ve hak edenin ödülü aldığı bir organizasyon. Halk tercini ortaya koysun ve marklar doğru yerde konumlansın diye bu şekilde organizasyona firmaları dahil ediyoruz''.
''Ödül törenlerimizin temaları var''
Bu tür etkinliklerin Türkiye'nin toplumsal barışına, huzuruna, kardeşliğine ve kenetlenmesine vesile olduğunu vurgulayan Delibaş, ''Türkiye Spor Ödülleri'nde Beşiktaş Stadyumu'nda patlayan bombalardan sonra Şehitlerimize Saygı Gecesi olarak yaptık. Kamuoyunda büyük teveccüh gördü. Bütün spor camiası tek vücut olup mesaj verdi. Altın Palmiye Ödülleri'ni 15 Temmuz Şehitlerini Anma Gecesi olarak düzenledik. Halkımızdan, siyaset dünyasından, iş dünyasından ve sanatçılardan çok büyük teveccühler aldık. Bu organizasyonun misyonu ise; markalarımızın, kendi emeklerini doğru anlatması için ekranları başında milyonlar ve salondaki 500 davetlimiz ile kaynaşması ve bunu iletişim kurarak yapmasının sağlamasıdır. Bunun olacağı kanaatindeyiz'' ifadelerini kullandı.
Yapılan açıklamada oylama, altinmarkaodulleri.com ve altinpalmiye.com web adreslerinde yapılacağı bilgisi veridi. Her IP'den sadece 1 oylamanın yapacağı ifade edilirken, sonuçlarının 21 Kasım tarihinde açıklanacağını aktarıldı.
Türkiye Altın Marka Ödülleri adayları ve kategorileri şöyle:
Yılın Valisi
İstanbul Valisi - Vasip Şahinoğlu
Kocaeli Valisi - Hüseyin Aksoy
Diyarbakır Valisi - Hasan Basri Güzeloğlu
Muğla Valisi - Esengül Civelek
Antalya Valisi - Münir Karaoğlu
Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı - Menderes Türel
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı - Hüseyin Sözlü
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı - Fatma Şahin
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı - Aziz Kocaoğlu
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı - Mehmet Sekmen
Yılın İlçe Belediye Başkanı
İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı - Ekrem İmamoğlu
Ankara Çankaya Belediye Başkanı - Alper Taşdelen
İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı - Necmi Kadıoğlu
İstanbul Tuzla Belediye Başkanı - Dr Şadi Yazıcı
Mersin Toroslar Belediye Başkanı - Hamit Tuna
Yılın Altın Adamı
Ali Koç - Koç Holding
Ali Ağaoğlu - Ağaoğlu Holding
Ferit Şahenk - Doğuş Holding
Ahmet Nafiz Zorlu - Zorlu Holding
Acun Ilıcalı - Acunn Medya
Yılın İş Adamı
Nihat Özdemir - Limak Holding
Yaşar Aşçıoğlu - Aşçıoğlu Grup
Muammer Ceylan - Ceylan Holding
İmam Altınbaş - Altınbaş Holding
Turgay Ciner - Ciner Holding
Yılın CEO’su
Mehmet Nane - Pegasus
Kaan Terzioğlu - Turkcell
Mehmet Tütüncü - Ülker
İlker Sözdinler - Birleşik Ödeme
Erden Timur- NEF
Yılın Lezzet Markası
Nusr Et
Günaydın Steak House
Hatay Medeniyetler Sofrası
Kaşı Beyaz
Yüz Evler
Yılın İletişim Markası
Turkcell
Vodafone
Türk Telekom
PTT Cell
Yılın Finans Markası
İntegral Forex
Xbt Forex
Ziraat FX
ALB FOREX
GCM FOREX
Yılın Bankası
Vakıf Bank
Ziraat Bankası
Türkiye İş Bankası
Deniz Bank
Garanti Bankası
Yılın Spor Markası
Beşiktaş J.K
Vakıf Bank Voleybol
Başakşehir F.K
Fenerbahçe Doğuş
Göztepe A.Ş
Yılın Giyim Markası
Sarar
Damat
Süvari
Kığılı
Bisse
Yılın Otomobil Markası
Ford
Wolkswagen
Renault
Fiat
Opel
Yılın İnşaat Markası
NEF
Ağaoğlu
Aşçıoğlu
Fi Yapı
Ceylan İnşaat
Yılın Enerji Markası
Shell
BP
Socar
Petrol Ofisi
Opet
Yılın Gıda Markası
Arbel
Torku
Ülker
TAT
Pınar
Yılın İçecek Markası
Sırma
Uludağ
Doğanay
Erikli
Fuska
Yılın Havayolu Markası
Türk Hava Yolları
Onur Hava Yolları
Pegasus Hava Yolları
Atlas Jet Havayolları
Anadolu Jet
Yılın Televizyon Markası
Star Tv
Show Tv
ATV
Kanal D
TRT
Yılın Medya Markası
Doğuş Medya
Doğan Medya
Ciner Medya
Turkuaz Medya
Acunn Medya
Yılın Sağlık Markası
Liv Hospital
Medikal Park
Medipol
Acıbadem
Kolan Hastaneleri