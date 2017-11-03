Diğer
Kategoriler

Türkiye Altın Marka Ödülleri 4 Aralık'ta sahiplerini buluyor

İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan 1'inci Türkiye Altın Marka Ödülleri halk oylaması ile gerçekleştirilecek. 1 Kasım'da başlayan oylama 20 Kasım'da sona erecek. Ödül Töreni ise 4 Aralık tarihinde İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Altın Marka Ödülleri 4 Aralıkta sahiplerini buluyor

03 Kasım 2017 13:46

İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan 1'inci Türkiye Altın Marka Ödülleri'nin halk oylaması başladı. Oylamanın 20 Kasım'da sona ereceği belirtilirken, ödül törenin İstanbul'da bir otelde 4 Aralık tarihinde yapılacağı ifade edildi. Türkiye Altın Marka Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, ödül törenin amacının Türk marklarının, Türkiye ve dünyadaki tanınabilirliğini arttırmak ve hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Delibaş, ödül töreni ve daha önce düzenledikleri ödül törenleri hakkında açıklamalarda bulundu.

''Hedefimiz, Türk marklarının Türkiye ve dünya vizyonunda hak ettiği yere ulaşması''

Etkinliğin yenir bir organizasyon olduğu bilgisini veren Nedim Delibaş, ''Türkiye Spor Ödülleri ve Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'nden sonra 3'üncü büyük organizasyonumuz. Ödül töreni, Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunacak.Etkinlik, Türk markalarının Türkiye ve dünya vizyonuna daha iyi anlaşılabilir, daha fazla bilinirlik adına önemli organizasyon. İlki İstanbul'da düzenlenecek. Organizasyonumuz ismi, İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi. Gala gecemiz ise Türkiye Altın Marka Ödülleri olarak yapıyoruz. Türkiye'deki önemli markaların buluştuğu bir organizasyon. Hedefimiz, Türk marklarının Türkiye ve dünya vizyonunda hak ettiği yere ulaşması. Bu tür organizasyonlar, kurumların ve şirketlerin kendini bir ölçüde doğru ifade edebildiği ve doğru pazarlayabildiği alanlardır'' şeklinde konuştu.

''2 gün içinde 60 bine yakın oylama geldi''

Ödül yönergemizde Türkiye'nin önemli marklarını baz alıyoruz diyen Delibaş, ''Bunu şöyle yapıyoruz; İstanbul Ticaret Odası verilerine, Maliye Bakanlığı en çok vergi veren verilere ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine bakarak oluşturuyoruz. Bunların hepsinin senteziyle oluşan toplamda ilk 10 giren markaların halk oylamasına sunulmasıyla sonuçlar belli oluyor. 1-20 Kasım tarihleri arasında bir halk oylaması var. Yani 20 gün süren bir halk oylama yapıyoruz. Burada, 'Yılın Valisi'den 'Yılın Belediye Başkanı'na kadar, 'Yılın Gıda Markası'dan 'Yılın Giyim Markası'na kadar en önemli 21 tane markayı halk oylamasına sunduk. Bu oylama sonucunda son kararı tertip kurulumuz verecek. 2 gün içinde 60 bine yakın oylama geldi. Yeni bir organizasyon için beklediğimizin üzerinden oldu. Birde organizasyon özel ödümüz var. Bu özel ödülleri de Türkiye Altın Marka Ödülleri Teşvik Ödülleri olarak veriyoruz. Bunlarda üst markalara biraz yakın markalar. Kendilerini ifade edememiş, kendilerini iyi anlatamamış markalar. Toplam 34 ödülümüz var. İstanbul plakasıyla sabitledik. Ödül alacaklarla birlik birçok markanın da davetli olduğu bir organizasyon'' açıklamasında bulundu.

Yaptıkları etkinliklerde her zaman bir onur konuğu olduğunu ifade eden Delibaş, ''Gündem çok hızlı değişiyor. Bir hafta önce konuşulanla şimdi konuşulan farklı. Türk iş dünyasından yurtdışında başarılı olmuş özel konuklarımız var. Organizasyonda onların yeri olacak. Şu anda görüşmelerimiz devem ediyor. Basın vasıtasıyla bunları da duyuracağız. 3 veya 4 tane önemli ismimiz var. Henüz tam teyitlerini almadık. Bu isimler 'Onur Konuğu' olarak organizasyona dahil olacak. Büyük Türk marklarının dünyadaki temsilcileri olacak'' dedi.

''Manipüle edilmemiş ve her zamanki gibi şeffaf bir ödül töreni''

Delibaş konuşmasına şöyle devam etti: ''Anket olarak 21 kategori, jüri özel ödülleri ile birlikte toplamda 34 kategori var. Oylama 2 web adresi üzerinden yapılıyor. Her IP'den bir defa girilebilir. Manipüle edilmemiş ve her zamanki gibi şeffaf bir ödül töreni. Diğer ödüllerdeki başarımızı bu organizasyona taşımak için şeffaf olmak durumundayız. Manipülesiz ve hak edenin ödülü aldığı bir organizasyon. Halk tercini ortaya koysun ve marklar doğru yerde konumlansın diye bu şekilde organizasyona firmaları dahil ediyoruz''.

''Ödül törenlerimizin temaları var''

Bu tür etkinliklerin Türkiye'nin toplumsal barışına, huzuruna, kardeşliğine ve kenetlenmesine vesile olduğunu vurgulayan Delibaş, ''Türkiye Spor Ödülleri'nde Beşiktaş Stadyumu'nda patlayan bombalardan sonra Şehitlerimize Saygı Gecesi olarak yaptık. Kamuoyunda büyük teveccüh gördü. Bütün spor camiası tek vücut olup mesaj verdi. Altın Palmiye Ödülleri'ni 15 Temmuz Şehitlerini Anma Gecesi olarak düzenledik. Halkımızdan, siyaset dünyasından, iş dünyasından ve sanatçılardan çok büyük teveccühler aldık. Bu organizasyonun misyonu ise; markalarımızın, kendi emeklerini doğru anlatması için ekranları başında milyonlar ve salondaki 500 davetlimiz ile kaynaşması ve bunu iletişim kurarak yapmasının sağlamasıdır. Bunun olacağı kanaatindeyiz'' ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada oylama, altinmarkaodulleri.com ve altinpalmiye.com web adreslerinde yapılacağı bilgisi veridi. Her IP'den sadece 1 oylamanın yapacağı ifade edilirken, sonuçlarının 21 Kasım tarihinde açıklanacağını aktarıldı.

Türkiye Altın Marka Ödülleri adayları ve kategorileri şöyle:

Yılın Valisi
İstanbul Valisi - Vasip Şahinoğlu
Kocaeli Valisi - Hüseyin Aksoy
Diyarbakır Valisi - Hasan Basri Güzeloğlu
Muğla Valisi - Esengül Civelek
Antalya Valisi - Münir Karaoğlu

Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı - Menderes Türel
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı - Hüseyin Sözlü
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı - Fatma Şahin
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı - Aziz Kocaoğlu
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı - Mehmet Sekmen

Yılın İlçe Belediye Başkanı

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı - Ekrem İmamoğlu
Ankara Çankaya Belediye Başkanı - Alper Taşdelen
İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı - Necmi Kadıoğlu
İstanbul Tuzla Belediye Başkanı - Dr Şadi Yazıcı
Mersin Toroslar Belediye Başkanı - Hamit Tuna

Yılın Altın Adamı

Ali Koç - Koç Holding
Ali Ağaoğlu - Ağaoğlu Holding
Ferit Şahenk - Doğuş Holding
Ahmet Nafiz Zorlu - Zorlu Holding
Acun Ilıcalı - Acunn Medya

Yılın İş Adamı

Nihat Özdemir - Limak Holding
Yaşar Aşçıoğlu - Aşçıoğlu Grup
Muammer Ceylan - Ceylan Holding
İmam Altınbaş - Altınbaş Holding
Turgay Ciner - Ciner Holding

Yılın CEO’su

Mehmet Nane - Pegasus
Kaan Terzioğlu - Turkcell
Mehmet Tütüncü - Ülker
İlker Sözdinler - Birleşik Ödeme
Erden Timur- NEF

Yılın Lezzet Markası

Nusr Et
Günaydın Steak House
Hatay Medeniyetler Sofrası
Kaşı Beyaz
Yüz Evler

Yılın İletişim Markası

Turkcell
Vodafone
Türk Telekom
PTT Cell

Yılın Finans Markası

İntegral Forex
Xbt Forex
Ziraat FX
ALB FOREX
GCM FOREX

Yılın Bankası

Vakıf Bank
Ziraat Bankası
Türkiye İş Bankası
Deniz Bank
Garanti Bankası

Yılın Spor Markası

Beşiktaş J.K
Vakıf Bank Voleybol
Başakşehir F.K
Fenerbahçe Doğuş
Göztepe A.Ş

Yılın Giyim Markası

Sarar
Damat
Süvari
Kığılı
Bisse

Yılın Otomobil Markası

Ford
Wolkswagen
Renault
Fiat
Opel

Yılın İnşaat Markası

NEF
Ağaoğlu
Aşçıoğlu
Fi Yapı
Ceylan İnşaat

Yılın Enerji Markası

Shell
BP
Socar
Petrol Ofisi
Opet

Yılın Gıda Markası

Arbel
Torku
Ülker
TAT
Pınar

Yılın İçecek Markası

Sırma
Uludağ
Doğanay
Erikli
Fuska

Yılın Havayolu Markası

Türk Hava Yolları
Onur Hava Yolları
Pegasus Hava Yolları
Atlas Jet Havayolları
Anadolu Jet

Yılın Televizyon Markası

Star Tv
Show Tv
ATV
Kanal D
TRT

Yılın Medya Markası

Doğuş Medya
Doğan Medya
Ciner Medya
Turkuaz Medya
Acunn Medya

Yılın Sağlık Markası

Liv Hospital
Medikal Park
Medipol
Acıbadem
Kolan Hastaneleri

Etiketler: Türkiye Altın Marka Ödülleri

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç