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Türkiye artık dünya standartlarında şefler yetiştirebilecek

20 ülkede Türkiye'ye başarı kazandırmış Milli Şef Serkan Bozkurt, kurduğu Chef’s Table Mutfak Akademisi'nin, tüm dünyada geçerli Uluslararası Yeterlilik Diploması’nı Türkiye’de vermeye başlayacağını açıkladı.

Türkiye artık dünya standartlarında şefler yetiştirebilecek

26 Eylül 2016 14:59

Milli Şef Serkan Bozkurt yaptığı açıklamada "Türkiye artık dünya standartlarında şefler yetiştirebilecek” dedi. Bozkurt, dünyada ‘Şeflik’ adına en yetkin otorite olan WACS(Dünya Şefler Birliği)’ın diploması artık bir Türk Mutfak Akademisi tarafından verildiğini belirterek “Chef’s Table Mutfak Akademisi, tüm dünyada geçerli Uluslararası Yeterlilik Diploması’nı Türkiye’de vermeye başlayarak çok önemli bir ilke imza attı. Diplomayı ilk alacak şanslılar 15 - 17 Ekim’de mutfak eğitimlerine başlayacak. Kayıtlar halen devam etmekte. Chef’s Table Mutfak Akademisi öğrencileri, WACS diploması ile artık aşçılıkta global standartlarda en geçerli kariyere sahip olacak. Diplomanın sahibi olmak tüm dünyadaki uluslararası oteller ve işletmelerde çalışma imkanını elde etmek ve ‘Master Chef’lik kariyerine devam edebilmek anlamına geliyor. Tüm dünyada aşçılık mesleği yapmak isteyenlerin önünü açan aşçılık diplomasının eğitim programı uluslararası eğitim akreditasyon merkezi olan City&Guilds iş birliği ile hazırlanmıştır. WACS diploma sahiplerinin birçoğu Cordon Blue ödüllü, önemli bir kısmı da Michelin yıldızlı restoranlarda görev yapmakta” dedi.

“Türkiye’de şefliğin kaderi değişiyor”

Bu gelişmenin hem Türk şeflerinin uluslararası arenada söz sahibi olabilmesi için hem de ülkemizdeki aşçılık sektörünün kalitesinin global standartlara oturtulması için çok önemli olduğunu vurgulayan Bozkurt, “1928 yılında Paris’te kurulan WACS (Dünya şefler Birliği), dünya mutfak standartlarının korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan 10 milyon şef üyeli en yetkin otoritedir. Bu doğrultuda mesleki eğitim ve araştırma çalışmalarını yürütmekte ve aşçılık mesleğinin uluslararası ortamda saygınlığının geliştirilmesini hedeflemektedir. En saygın meslek örgütleri arasında bulunan WACS, bugün 94 ülkenin aşçılık örgütlerini bünyesinde barındırıyor” şeklinde konuştu. 


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