Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Türkiye aşığı Alman, şapkasıyla defnedildi

Türkiye aşığı Alman, şapkasıyla defnedildi

Antalya’da 30 yıldır eşiyle yaşayan Alman Hanisch Gernot, başından çıkarmadığı şapkasıyla Kemer ilçesinde toprağa verildi.


17 Kasım 2016 11:02

Türk ve Alman dostlarının "Karınca" diye hitap ettiği 81 yaşındaki emekli otobüs şoförü Hanisch Gernot, Antalya'nın Kemer ilçesinin Çamyuva Mahallesi'nde bulunan evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Yıllardır dostlarına Türkiye ve özellikle Çamyuva'ya olan sevgisini ifade eden Hanisch Gernot'un, "Ölürsem beni burada toprağa verin" şeklindeki vasiyeti üzerine Kemer Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Hanisch Gernot'un eşi Marion Giebel, Almanya'da yaşayan 4 kızı, Kemer'deki dost ve arkadaşlarının bir kısmı katıldı.

Gernot’un kızları, hayatı boyunca başından çıkarmadığı şapkasını babalarının tabutuna koyarken, eşi Marion Giebel bir demet gülü mezara indirilen tabutun üzerine attı. Hanisch Gernot'un ailesi ve dostları, cenaze töreninden sonra Çamyuva'da her zaman gittiği restoranda toplanarak "Karınca" lakaplı Gernot'la yaşadıkları anıları paylaştı ve cenaze yemeği yedi.

Hanisch Gernot'un arkadaşı Mehmet Çelen, "Karınca, tatil için eşi ile beraber sık sık gelirdi. Bu tatillerinde Türkiye'yi tanıdı Türkiye'yi çok sevdi, çok beğendi. Karizmatik kişiliği vardı şapka giyerdi, her yerde sevilirdi. Türkiye'yi gezerdi, insanlarla sohbet ederdi. Bir Türkiye hayranı Türkiye dostu oldu ve burada bir villa aldı. Burada Çamyuva halkı ile kaynaştı. Çamyuva için Almanya'da tanıtım yaptı kardeş şehir için çalışma yaptı. Maalesef yakın bir zamanda hastalandı ondan sonra vefat etti. Onurluydu, şerefliydi, gururluydu. Türkiye hayranıydı. Allah rahmet eylesin. Onu şapkasıyla karizmatik haliyle anacağız, kalbimizde yaşatacağız" dedi.
Meyer Eva ise "Onu yıllardır tanıyorum Çamyuva'da hep beraber güzel günler geçirdik. Burada yat turu yaptık çocuklarıyla başka Alman arkadaşlarla birlikte. 20 yıldır tanıyordum, buradaki restoranlarda, pazarlarda buluşuyorduk. Hep beraber Almanlar buluşuyorduk burada güzel zamanlar geçirdik. Çamyuva ve bizim için büyük bir kayıp" ifadelerini kaydetti. 

Etiketler: Hanisch Gernot


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!