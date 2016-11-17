Türk ve Alman dostlarının "Karınca" diye hitap ettiği 81 yaşındaki emekli otobüs şoförü Hanisch Gernot, Antalya'nın Kemer ilçesinin Çamyuva Mahallesi'nde bulunan evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Yıllardır dostlarına Türkiye ve özellikle Çamyuva'ya olan sevgisini ifade eden Hanisch Gernot'un, "Ölürsem beni burada toprağa verin" şeklindeki vasiyeti üzerine Kemer Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Hanisch Gernot'un eşi Marion Giebel, Almanya'da yaşayan 4 kızı, Kemer'deki dost ve arkadaşlarının bir kısmı katıldı.

Gernot’un kızları, hayatı boyunca başından çıkarmadığı şapkasını babalarının tabutuna koyarken, eşi Marion Giebel bir demet gülü mezara indirilen tabutun üzerine attı. Hanisch Gernot'un ailesi ve dostları, cenaze töreninden sonra Çamyuva'da her zaman gittiği restoranda toplanarak "Karınca" lakaplı Gernot'la yaşadıkları anıları paylaştı ve cenaze yemeği yedi.

Hanisch Gernot'un arkadaşı Mehmet Çelen, "Karınca, tatil için eşi ile beraber sık sık gelirdi. Bu tatillerinde Türkiye'yi tanıdı Türkiye'yi çok sevdi, çok beğendi. Karizmatik kişiliği vardı şapka giyerdi, her yerde sevilirdi. Türkiye'yi gezerdi, insanlarla sohbet ederdi. Bir Türkiye hayranı Türkiye dostu oldu ve burada bir villa aldı. Burada Çamyuva halkı ile kaynaştı. Çamyuva için Almanya'da tanıtım yaptı kardeş şehir için çalışma yaptı. Maalesef yakın bir zamanda hastalandı ondan sonra vefat etti. Onurluydu, şerefliydi, gururluydu. Türkiye hayranıydı. Allah rahmet eylesin. Onu şapkasıyla karizmatik haliyle anacağız, kalbimizde yaşatacağız" dedi.

Meyer Eva ise "Onu yıllardır tanıyorum Çamyuva'da hep beraber güzel günler geçirdik. Burada yat turu yaptık çocuklarıyla başka Alman arkadaşlarla birlikte. 20 yıldır tanıyordum, buradaki restoranlarda, pazarlarda buluşuyorduk. Hep beraber Almanlar buluşuyorduk burada güzel zamanlar geçirdik. Çamyuva ve bizim için büyük bir kayıp" ifadelerini kaydetti.