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Türkiye Avrupa ikincisi

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye, 1 altın, 13 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazandı.


11 Aralık 2016 12:44

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası, İsrail’in Eilat kentinde sona erdi. 33 ülkeden 336 sporcunun katıldığı şampiyonaya Türkiye, 16 erkek ve 14 bayan olmak üzere toplam 30 sporcuyla katıldı. Müsabakalar sonrasında genel klasman gençler kategorisinde erkekler ve bayanlarda Türkiye, Ukrayna’nın ardından Avrupa ikincisi oldu. Millilerimiz 23 Yaş Altı kategorisinde ise erkeklerde 3., kızlarda da 4. oldu.

Türk halterinin geleceğe umutla baktığını ifade eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da, “Türk halteri adına göreve geldiğimiz günden beri özelikle altyapı ve kulüpleşmeye büyük önem verdik. Güçlü ve yetenekli sporculardan oluşan altyapı ve milli takımlarımız var. Avrupa şampiyonasında 33 ülke arasından Avrupa İkincisi olmak önemli bir başarı. Bu başarıdan dolayı tüm camiamızı tebrik ve teşekkür ediyorum” diye konuştu.
 

Etiketler: avrupa, Türkiye


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