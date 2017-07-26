Türkiye Avrupa Üçüncüsü oldu!

24-30 Temmuz tarihleri arasında Sarajevo kentinde devam eden Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonasında üçüncü gün müsabakaları tamamlandı. Geçtiğimiz aylarda Dünya Güreş Birliği’nin (UWW) aldığı karar doğrultusunda ilk defa bu organizasyonda hayata geçirilen 2 günlü müsabaka sistemi denemesi yapıldı. Buna göre ikinci gün yapılan 46, 58, 63, 76 ve 100 kilolarının müsabakalarının finalleri bugün yapılırken, aynı zamanda Kadınlar branşında 38, 43, 49, 56 ve 65 kilolarının da ön eleme, çeyrek final ve yarı finalleri tamamlandı.

Anıl gümüş, Hamza ve Ünal bronz madalya kazandı

Şampiyonanın üçüncü gününde devam eden müsabakalarda 100 kiloda finale çıkan milli güreşçi Anıl Berkan Kılıçsallayan finalde karşılaştığı Rus rakibi Ismail-Bek Nirov’a yenilerek Avrupa ikincisi oldu. 54 kiloda mücadele eden milli güreşçi Hamza Alaca ise üçüncülük maçı için çıktığı minderde Fransız rakibi Adam Visrailovitch Bıboulatov’u 12-2 sayı tuşu ile yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

76 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli güreşçi Ünal Karabacak repesaj maçında karşılaştığı Slovak rakibi Viktor Orban’ı 8-3 devirdikten sonra üçüncülük maçında Estonyalı rakibi Nikita Tsehhonin’i 4-2 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Türkiye Avrupa üçüncüsü

Yapılan müsabakalar sonunda iki gümüş, 4 bronz madalya kazanan Yıldızlar Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı toplamda 60 puan toplayarak Avrupa üçüncüsü oldu. 89 puanla Rusya birinci ve 61 puanla Azerbaycan takımı ikinci sırada yer aldı.