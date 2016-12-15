Dünyanın önemli araştırma şirketlerinden Nielsen, 2016’nın üçüncü çeyreğine ilişkin 'Tüketici Güven Endeksi Raporu'nu açıkladı. Rapora göre; dünya genelinde gerçek tüketicilerin bölgesel iş bulma ihtimali, kişisel mali durum, anında harcama niyeti ve bunlara bağlı ekonomik sorunlarla ilgili algılarını ölçmek üzere, 2005'ten bu yana üç ayda bir 63 ülkede yürütülen araştırma, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye'nin Avrupa ülkelerine göre daha iyimser olduğunu gösterdi. Aynı araştırmaya göre, önümüzdeki 12 ay içerisinde bölgesel İş bulma ihtimaline ilişkin algıda da Türk insanı Avrupalılara göre daha iyimser. Türkiye'deki iş bulma ihtimali algısı giderek daha iyimserleşiyor ve Avrupa'ya göre daha yüksek.

"Ülkenizin şu anda ekonomik durgunluk içerisinde olduğunu düşünüyor musunuz" sorusuna verilen cevap da 2016 yılında daha iyimser bir profil çizdiği belirtilen raporda, Türkiye'nin ekonomik durgunluk içinde olduğunu düşünenlerin oranı 2016 yılında düşmüş görünüyor. "Ülkenizin önümüzdeki 12 ay içerisinde ekonomik durgunluktan çıkacağını düşünüyor musunuz" sorusuna 'Evet' cevabı verenlerin oranı da 2016 yılının üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre artmış durumda oldu.