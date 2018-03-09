Türkiye Avrupa’ya göre daha ucuz elektrik tüketiyor

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, elektrik tüketimine karşın yapılan araştırmaları ve medya yansımalarını inceledi. PRNet’in Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat’dan ve medya verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, 2017’nin ilk yarısında kWh birim başına 49.15 kuruş ödeyerek, kWh ortalaması 95.72 olan Avrupa Birliği’ne kıyasla yüzde 50 daha ucuz elektrik tüketti. Devreye alınan yerli ve milli kaynakların da etkisiyle, elektrik üretiminin ciddi seviyelere yükseldiği görüldü.

Türkiye’nin son sıralarda yer aldığı raporda, Avrupa’nın en yüksek fiyattan elektrik kullanan ülkeleri arasında 1.43 Lira ile Danimarka zirveye otururken, Danimarka’yı 1.42 Lira ile Almanya takip etti. Bunların dışında yüksek fiyatlı elektrik ödemelerinde, Portekiz 1.07 Lira, İspanya ve İrlanda 1.08 Lira, İtalya 1 Lira ile AB ortalamasının üzerinde yer aldı. Buna karşın, Avrupa’da elektriği en ucuz kullanan ülke 31.14 kuruş ile Sırbistan oldu. Sırbistan’ı Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Moldova ve Türkiye izledi. Bu ülkelerin dışında, söz konusu dönemde elektrik tüketimi için kWh başına Macaristan’da 52.76 kuruş, Yunanistan’da ise 90.79 kuruş ödendiği tespit edildi.

Medyada en çok zam haberleri yer aldı

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği incelemeye göre, elektrik konusu ile ilgili geçtiğimiz yıl medyaya 200 binin üzerinde haberin yansıdığı belirlendi. 2018 yılının içinde bulunduğumuz diliminde ise haber çıkışları 40 bini geçerken, elektrik ile ilgili çıkan haberlerin büyük bir kısmını zam konulu başlıklar oluşturdu. Yeni yıl itibariyle ortalama yüzde 8,5 artan elektrik fiyatlarına en son zam 2016 yılında yapılmıştı. kWh birim başına Avrupa’ya göre daha ucuz elektrik tüketen Türkiye’de, elektrik en çok faturaya yansıyan katkı payı ve zam ücretleriyle konuşulmuş oldu.