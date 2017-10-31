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Türkiye Azerbaycan arasında 6 anlaşma imzalandı

Azerbaycan ve Türkiye arasında çeşitli alanlarda 6 anlaşma imzalandı.

Türkiye Azerbaycan arasında 6 anlaşma imzalandı

31 Ekim 2017 15:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan temasları kapsamında iki ülke arasında çeşitli alanlarda 6 anlaşma imzalandı. Azerbaycan ve Türkiye arasında; yüksek eğitim alanında işbirliği protokolü, eğitim alanında işbirliği anlaşması, tercihli ticaret anlaşması imzalanmasına dair mutabakat zaptı, savunma sanayi alanında işbirliği anlaşması, yem bitkileri, tohum üretimi ve sertifikalanması alanında işbirliği anlaşması, yüksek düzeyli işbirliği konseyi altıncı toplantısı protokolü imzalandı.
Anlaşmaların imzalanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azeri mevkidaşı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kamil Nadirli

Etiketler: Türkiye Azerbaycan

 

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