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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: Türkiye’nin yeri Avrupa Birliği'dir

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye’nin yerinin Avrupa Birliği olduğunu, ‘Türkiye’nin AB kapısında bekletildiği’ sözlerine de katılmadığını söyledi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: Türkiyenin yeri Avrupa Birliğidir

25 Kasım 2016 21:10

Denizli Barosunun yeni hizmet binasının açılışı düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan, davetliler ve çok sayıda avukat katıldı.

Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan, hizmet binasının açılışı nedeniyle mutlu olduklarını, Türkiye Cumhuriyetinin bu kötü günlerin üstesinden gelebilecek güçte olduğunu söyledi.

Türkiye’de herkes için hukuk istediklerini belirten Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da, “Herkes için adil yargılama istiyoruz. İşte bu milli duygu ile diyoruz ki, suçlunun, suçsuzdan, doğrunun yanlıştan, haklının haksızdan, ayrılabilmesi için, insanlığın bildiğin tek bir yol vardır. O da, adil yargılamadır. Terör örgütünün eli kanlı üyeleri, mağdur konuma gelmesin diye, haklı haksızdan, suçlu suçsuzdan, ayrılsın istiyoruz. Bu sebeple dosyayı görmeye ihtiyacımız var. Bu sebeple savunma hakkına ihtiyacımız var. Türk milletinin siz avukatlara daha fazla ihtiyacı var. Tarihin hiçbir döneminde avukatların omuzlarına bu denli yük, yüklenmemişti. Ancak tarih avukatların, demokrasinin, hak ve özgürlüklerinin savunucu şanlı örnekleriyle doludur. Binaları yapıyoruz, keşke içine adaleti yerleştirmek, inşaat yapmak kadar kolay olsa. Ancak, her şeyin bir sırası var diyenlere de cevabım şu, her zorlukta aynı anda hep birlikte omuz omuza mücadele etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Adil yargılamanın yanında kuvvetler ayrılığını olması gerektiğini savunan Feyzioğlu, “Hiç kuşkusuz Türkiye’nin yeri Avrupa Birliğidir. ‘Bizi kapısında bekletiyor’ cümlesine katılmadığımı, bilmenizi istiyorum. Türkiye Avrupa’nın kapısında beklemez, Türkiye Avrupa’nın kendisidir. Çünkü bugün Avrupa’nın sahiplendiği değerlerin ve ilkelerin tamamı bu topraklardan fışkırmıştır. Bu toprakların her bir değeri, 21. yüzyılda bizim öz değerimizdir” diye konuştu.
15 Temmuz darbe girişimi konusunda da konuşan Feyzioğlu, “Zorluklar çoktur, yine de şunu bilelim, 14 Temmuz’dan daha zor ve daha kötü değiliz. Çünkü bir rüyanın içinde uyuklamaya devam etmektense, kabusa da gözümüzü açsak uyandık” şeklinde konuştu. 

Medeni Topaloğlu - Zekican Şenkaya


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