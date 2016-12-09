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Türkiye Basketbol Federasyonu’nda görev değişikliği

Türkiye Basketbol Federasyonu'nda (TBF), Serbülent Şengün genel sekreterlik görevine getirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonunda görev değişikliği

09 Aralık 2016 18:07

TBF'den yapılan açıklamada, TBF Genel Sekreteri Engin Özerhun'un görevi bugün itibariyle Serbülent Şengün'e devrettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Engin Özerhun’un 9 Aralık 2016 tarihi itibariyle görevini Sayın Serbülent Şengün’e devir edeceğini kamuoyuna bildiririz.
Sayın Özerhun’a Türk basketboluna ve Federasyonumuza yaptığı katkılarından dolayı teşekkür ederiz."

Serbülent Şengün kimdir?
Türkiye Basketbol Federasyonu yeni Genel Sekreteri olarak ataması yapılan Serbülent Şengün; 1974 Ankara doğumludur. Gazi Anadolu Lisesi’nde öğretim gören Şengün, sırasıyla Nürnberg American High School ve ODTÜ Siyasal Bilimler Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimini; İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.
1996-1997 yılları arasında Pamukbank, 1999-2000 yılları arasında ise Rumeli Telekom A.Ş.’de görev yapan Serbülent Şengün, kariyeri süresince İhracatlar Meclisi, TIM Ticaret Teknolojileri, Göztepe Sportif Akademi A.Ş., Türkiye Futbol Federasyonu’nda çeşitli sorumluluklar üstlenmiştir.
İyi derecede İngilizce bilen Serbülent Şengün, evli ve bir kız çocuk babasıdır. 

Etiketler: Serbülent Şengün kimdir, Türkiye Basketbol Federasyonu


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