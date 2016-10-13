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Türkiye bastırdı, AIBA hakemleri kızağa çekti

Dünya Boks Birliği (AIBA), Brezilya’da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’nin maçları dahil olmak üzere farklı müsabakalarda skandal kararlara imza atan hakemlerin haklarındaki soruşturmalar tamamlanana kadar görevlendirilmeyeceğini açıkladı.


13 Ekim 2016 10:40

AIBA’dan Türkiye Boks Federasyonu’na gönderilen yazıda, bahsi geçen hakemlerin olimpiyatlar tamamlanmadan Rio’dan gönderildiği hatırlatılarak, “Birliğimiz, hakların ciddi suçlamalar olan bu hakemleri o günden bu yana herhangi bir maçta görevlendirmedi. Haklarında suçlamalarla ilgili araştırmalarımız tamamlanmadan bundan sonraki organizasyonlarda yer almaları da mümkün olmayacak” ifadesi kullanıldı.

“Uluslararası camiada hakkımızı savunmaya devam edeceğiz”

Türkiye Boks Federasyona Başkanı Eyüp Gözgeç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada ülkemizin haklarını uluslararası camiada sonuna kadar savunmaya devam edeceklerini vurguladı.
Rio’daki organizasyonda hakemlerin skandal kararlarını uluslararası camiada en yüksek sesle dile getiren ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Başkan Gözgeç, "Federasyon başkanlığımın yanı sıra Dünya ve Avrupa boksunda sürdürdüğüm görevlerim dolayısıyla da itirazlarımızı en üst perdede dile getirdik. Bu adımlarımızın karşılığını aldık. AIBA, bizim maçımızı da yöneten hakem grubu başta olmak üzere 36 kişilik bir grubun tamamına el çektirdi. Tarafımıza gönderilen yazıda bu hakemlerin aklanana kadar görev almayacağı da net bir şekilde belirtildi. Biz, ülkemiz sporunu ve sporcularımızı uluslararası spor camiasında tüm gücümüzle savunmaya devam edeceğiz. AIBA’nın sadece hakemler için değil, puanlama başta olmak üzere çeşitli sistemsel işleyişlerle ilgili de yeni kararlar alacağı düşüncesindeyim" diye konuştu. 

Etiketler: AIBA, hakem, kızağa çekti, Türkiye bastırdı


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