İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Kar yağışının başlayacağı tarih İstanbul'da merakla bekleniyor. Yağışların başlamasıyla birlikte şehrin akışında yaşanacak problemler endişeyle beklenirken, öğrencilerin kar tatili merakı her sene olduğu gibi bu yıl da devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, soğuk hava dalgasının kuzeybatıdan gelecek olan soğuk havanın, vatandaşları ikinci bir etkiye daha maruz bırakacağı aktarıldı. İstanbul'daki kar yağışının ise yağmurla karışık olacağı bildirildi.

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL

Bingöl’de dün öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Yoğun kar yağışından dolayı merkez ve merkeze bağlı köy okullarındaki taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

HAKKARİ'DE KAR YAĞIŞI

Yağış nedeniyle Yüksekova’nın bazı mahallelerinde yer yer elektrik kesintileri meydana geldi. Vatandaşlar, kar yağışının geçen yıla oranla geç başladığını belirttiler. İlçe sakinleri ve araç sürücüleri yağış nedeniyle zor anlar yaşarken, birçok vatandaş ve esnaf ise ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. İsmet İliş isimli vatandaş, "Kar yağışı başladı bize halen kış lastik almış değiliz. Ama en yakın zamanda alacağız" dedi.

Karayolları 117. Şube Şefliği yetkilileri, sürücülere hazırlıksız yola çıkmamaları konusunda uyarırken, vatandaşlar ise ilçede iklimin değiştiğini söyleyerek, Yüksekova'da ilk kez bu ayda sağanak yağış olduğunu söyledi. Yetkililer, vatandaşlara özellikle çatılardaki kar ve buz yığınlarına dikkat etmelerini istedi.

ELAZIĞ’DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Eazığ’da dün akşam başlayan kar yağışı sabaha kadar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler ve kentin belirli kısımları karla kaplandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı merkezinin, günlerdir uyardığı kar yağışı Elazığ ve bölgesinde etkili olmaya başladı. Karla karışık yağmurla başlayan yağışlar, geceden itibaren kar yağışına döndü. Aralıklarla yağan kar yağışı nedeniyle, kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kent merkezinde tutmayan kar, çevre mahallelerde ise 5 ile 10 santimetre arasında değişen yüksekliğe ulaştı.

BAYBURT'TA KAR YAĞIŞI

Bayburt'ta gece başlayıp sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Yağış kent merkezinde aralıklarla sürerken kent merkezinde adeta kartpostallık görüntüler oluştu. kar yağışı sonarsı esnaf işyerlerinin önünü temizlerken, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

TEKİRDAĞ’DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde beklenen kar yağışı başladı.

ERZURUM’DA KARLA MÜCADELE

Erzurum’da dün geceden itibaren etkili olan yoğun kar yağışının sabah erken saatlerinde etkisini artırmasıyla kentte karla mücadele çalışmaları başladı.Erzurum’da dün geceden itibaren yeniden başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini sürdürdü. Lapa lapa yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

ORDU’DA ÇİLEK KARIN ALTINDA KALDI



Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası çilek tarlaları beyaza büründü.

Kabadüz ilçesinde günlerdir etkili olan yalancı bahar havası yerini soğuk ve karlı havaya bırakınca çilek tarlaları karla kaplandı.Gece saatlerinde etkilisini artırarak yağan kar yağışı sonrası yılın son çilekleri üreticiler tarafından toplandı.

KAPADOKYA’DA BALON UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde, hava muhalefeti nedeniyle balon uçuşları iptal edildi.

EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI

Edirne’nin kuzeyinde bulunan ve Bulgaristan’a açılan kara sınır kapısının bulunduğu Hamzabeyli’de ve Lalapaşa ilçesine bağlı çevre köylere, mevsimin ilk karı düştü. Hacıdanişment Köyü başta olmak üzere Bulgaristan sınırında, yüksek kesimlerde bulunan köylerde, hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.