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Türkiye Boks Şampiyonası 3. Grup Müsabakaları başladı

Büyük Erkekler Üçüncü Grup Türkiye Boks Şampiyonası müsabakaları Malatya’daki açılış töreniyle başladı. Türkiye Boks Federasyonu tarafından Türk boksunda kalitenin ve rekabetin artması amacıyla düzenlenen grup şampiyonlarının bir ayağı Malatya’da yapılıyor.

Türkiye Boks Şampiyonası 3. Grup Müsabakaları başladı

23 Kasım 2016 18:07

Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda düzenlenen Büyük Erkekler Üçüncü Grup Türkiye Boks Şampiyonası, Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.
Ankara, Bingöl, Bursa, Bitlis Erzurum, Muş, Trabzon, Bayburt, Elazığ, İstanbul, Kars, Şırnak, Artvin, Batman, Diyarbakır, Erzincan, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Kocaeli, Mersin, Malatya, Siirt, Sivas ve Van olmak üzere 25 ilden 107 sporcunun katıldığı üçüncü grup müsabakaları, 24 Kasım Cuma günü yapılacak olan final müsabakalarıyla tamamlanacak.

Açılış sonrası eleme müsabakaları başladı
Üçüncü grup müsabakaları elemelerle başladı. Çeyrek finallerle devam edecek olan müsabakalarda, yarı final maçları 24 Kasım Perşembe günü oynanacak. 25 Kasım Cuma günü oynanacak olan final müsabakalarıyla, üçüncü grup müsabakaları tamamlanmış olacak. Müsabakalar 10 sıklet üzerinden üçer dakika olmak üzere üç raunt şeklinde oynanacak. Dereceye giren sporcular, 15 Temmuz Şehitleri Türkiye Boks Şampiyonasında mücadele etme hakkını kazanacak. Final, 19-26 Aralık’ta Bursa ilinde yapılacak.

“Türkiye’de futboldan sonra televizyonların yakın takip ettiği bir branş”
Atatürk Spor Salonunda yapılan açılış seremonisinde konuşan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç’e, üçüncü grup müsabakalarını Malatya’ya verdikleri için teşekkür etti. Fındıklı, boks sporunun olimpik bir branş olduğunu kaydederek, “Boks, olimpik bir branş olmakla birlikte Türkiye’de futboldan sonra televizyonların yakın takip ettiği bir branş. Bu nedenle boks, önemli bir branş. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında önümüzdeki bu süreci değerlendirip, madalya sayımızı yükseltiriz. Bu müsabakaların Türk boksuna yeni eldiven, şampiyon ve isimler kazandırmasını canı gönülden arzu ediyoruz” dedi. Boks MHK Üyesi ve turnuva başhakemi Muhittin Gönengil ise müsabakaların centilmence geçmesini temenni ederek, sporculara başarılar diledi.

Etiketler: Türkiye Boks Federasyonu


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