Türkiye - Bosna Hersek MAÇI Şifresiz CANLI İZLE! Türkiye - Bosna Hersek maçı canlı skor... Tüm gözler bu maçta! İşte Türkiye Bosna Hersek Maçı hakkında tüm detaylar...

TÜRKİYE 0 - 0 BOSNA HERSEK

Türkiye Bosna Hersek maçı canlı izle

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Dzeko'nun pasında sağ çaprazda topla buluşan Visca'nın sert vuruşunda kaleci Sinan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada sol taraftan gelişen Bosna Hersek atağından topla birlikte ceza sahası içine giren Goran Zakaric'in vuruşu kaleci Sinan'dan döndü. Dönen topa Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

22. dakikada Bosna Hersek savunmasında oluşan karambolde ceza sahası dışı sağ çaprazında topu önünde bulan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutu yan ağlarda kaldı.

25. dakikada Cengiz Ünder pasında topu önüne alan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutu kaleci Sehic'de kaldı.

32. dakikada Oğuzhan'ın pasında kale sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Enes'in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Milli takımda, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Mehmet Topal dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında 14 Ekim Pazar günü de deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

ADAY KADRO

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mert Müldür (Rapid Wien), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Berkay Özcan (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI SON DURUM

Rusya mağlubiyeti sonrasında gruptaki ikici karşılaşmasında İsveç deplasmanına giden milli takım muhteşem bir geri dönüş yaparak karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı. Rusya'ya kendi evimizde 2-1 yenilmemize rağmen İsveç karşısında oynanan futbol milli takımın hırsını ortaya koymuştu. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Türkiye, en farklı mağlubiyetini İzlanda karşısında almış ve mücadelen 3-0 yenik ayrılmıştı.

BİLETLER SATIŞTA

A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Perşembe günü Bosna Hersek ile Rize'de yapacağı hazırlık maçının biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rize'deki Çaykur Didi Stadı'nda 20.30'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin, milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için öncelikli satışının başladığı bildirildi.

İnternet üzerinden sadece "taraftarkulubu.tff.org" sitesinden satışı gerçekleştirilen bilet fiyatlarının 1. kategori 15, 2. kategori 10 ve 3. kategori de 5 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, taraftar kulübü kırmızı üyelerinin öncelikli bilet satın alma hakkının 1 gün süreceği ifade edildi.

TÜRKİYE - BOSNA HERSEK

STAT: Çaykur Didi Stadı

HAKEM: Sergei Karasev

SAAT: 20:30

TÜRKİYE: Sinan, Şener, Kaan Ayhan, Çağlar, Ömer Bayram, Mahmut, Okay, Cengiz, Oğuzhan Hakan, Enes.

TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

BOSNA HERSEK: Begovic, Todorovic, Vranjes, Zukanovic, Kolasinac, Besic, Krunic, Visca, Milosevic, Duljevic, Bajic

TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki