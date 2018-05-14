Türkiye büyükelçileri geri çağırdı!

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Bakanlar Kurulu devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD’nin Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması sonrası Türkiye’nin ABD ve İsrail’e karşı bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı sorusu üzerine Bozdağ, “ABD bölgede devam eden kırılgan da olsa, ağır aksak da olsa yürüyen barış sürecini attığı bu adımla maalesef yok etmiştir. Bölgenin daha da istikrarsızlaşmasına, güven ortamının daha da bozulmasına ve bölgedeki huzursuzluğun artmasına neden olmuştur. Bölgedeki çatışmaların fitilini ateşlemiştir. Bugün yaşananlar bunun bir göstergesidir. Karşılıklı bir çatışma da yok. Onun altını çizmekte fayda var. Filistinliler barışçıl bir gösteri yapıyor ama İsrail devletinin askerleri barışçıl gösteri yapan Filistinlilerin üzerine gerçek mermilerle ateş ediyorlar. Bir defa bunun görülmesi lazım ve bu çok daha bunun yakından görünmesi lazım ve buna karşı çok büyük bir tepkinin, tavrın ortaya konması lazım. Dünyanın neresinde barışçıl gösteri yapan insanların üzerine askerler gerçek mermilerle ateş ederler? İşte terörist İsrail devleti maalesef barışçıl gösteri yapanlara gerçek mermilerle ateş etmiş ve bu kadar insanın şehit olmasına ve yaralanmasına yol açmıştır. Şehitlerin ve yaralıların sayısının artacağından endişe ediyoruz. Tabii buna sebep olan bizzat ABD yönetimidir. Sayın Trump'ın aldığı haksız ve yanlış karardır. Yanlış adımlarla doğru sonuçlar elde etmenin imkanı yoktur. Bu olay ABD’yi hatırlarsanız daha önceki BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulunda yapılan oylamada yalnız bırakmıştır. Şimdi burada ABD bir kez daha yalnız kalmıştır. ABD bölgedeki barış konusunda arabuluculuk vasfını kaybetmiştir. Artık bu bölgede adil bir kişi olarak görülmesi kabul edilmesi mümkün değildir. ABD'nin İsrail'den yana haksız ve taraflı tutumu bundan sonraki süreçte bu konularda söyleyeceği sözlerin kıymetini tamamen ortadan kaldırmıştır. Trump ‘Biz kalıcı barış için kararlarımız sürdüreceğiz’ diyor ve bütün dünyanın aklıyla alay ediyor. Kalıcı barış mı bıraktınız. Barışın azıcık da olsa umudu varsa o umudu da Trump attığı bu yanlış basiretsiz adımla yok etmiştir. Bundan sonraki süreçte Türkiye Kudüs'ün tarihi, manevi, ahdi ve aktif statüsünün korunması konusunda bugüne kadar yaptıklarını yapmaya devam edecektir. İsrail'e karşı ve İsrail'in bu haksız tutumunu destekleyenlere karşı kim ne derse desin Filistinlilerin ve Kudüs'ün yanında durmaya devam edecektir. Biz bu haksızlığı hem ABD’ye hem başkalarına karşı en yüksek sesle söylemeye ve bu konuda üzerimize düşen ne varsa onları en üst düzeyde yapmaya devam edeceğiz” cevabını verdi.