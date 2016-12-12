Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı üçüncü çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verilerini açıkladı. Buna göre, gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 azaldı.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla 655 milyar 400 milyon TL oldu. Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; tarım sektörünün toplam katma değeri, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7,7 azaldı, sanayi sektörünün toplam katma değeri, yüzde 1,4 azaldı, inşaat sektörünün toplam katma değeri, yüzde 1,4 arttı ve hizmetler sektörünün toplam katma değeri, yüzde 8,4 azaldı.

Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları yüzde 3,2 azaldı

Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 3,2 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları, yüzde 23,8 arttı ve gayrisafi sabit sermaye oluşumu, yüzde 0,6 azaldı.

Mal ve hizmet ihracatı yüzde 7 azalırken, ithalat yüzde 4,3 arttı

Mal ve hizmet ihracatı, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 7 azaldı, ithalatı ise yüzde 4,3 arttı. İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı yüzde 36,1 oldu. İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 31,4 iken bu oran 2016 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 36,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 53,3'den yüzde 47,4'e düştü.

Maliye Bakanı Ağbal büyüme rakamlarını değerlendirdi

Maliye Bakanı Ağbal üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Ağbal, 15 Temmuz darbe girişimi, terör saldırıları, turizmdeki daralma ve zayıf dış talep ekonomik aktivitelerin yavaşlamaya neden olduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2016 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını yazılı olarak değerlendirdi. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,8 daraldığını kaydeden Ağbal, bu dönemde; 15 Temmuz darbe girişimi, terör saldırıları, turizmdeki daralma ve zayıf dış talep ekonomik aktivitelerde yavaşlamaya neden olduğunu belirtti.

Üçüncü çeyrekte özel tüketim harcamaları yüzde 3,2, yatırımlar ise yüzde 0,6 daraldığını bildiren Bakan Ağbal, "Kamu harcamaları ise yüzde 23,8 artışla ekonomiye pozitif katkı vermeye devam etmiştir. Hükümet olarak ekonomik aktivitede canlanmayı destekleyen, finansal istikrarı koruyan ve güçlendiren gerekli tedbirleri uygulamaya koymaktayız. Nitekim geçtiğimiz hafta Başbakanımızın açıkladığı EKK kararları da önümüzdeki dönemde reel sektörde iyileşmeye katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede; krediye erişimi ve ihracatın finansmanını artıran, yatırımlara daha çok teşvik sunan, işgücü piyasasını destekleyen, KOBİ'lere finansman sağlayan ve kredilerinin yapılandırılmasına imkan veren kritik öneme haiz bir destek paketi açıkladık" dedi.

2016 yılı son çeyreğinde öncü göstergeler ekonomiye ilişkin olumlu sinyaller verdiğinin altını çizen Maliye Bakanı, Hükümet tarafından uygulamaya konulan tedbirler, hayata geçirilecek yapısal reformlar ile dış konjonktürde meydana gelecek olumlu gelişmelerin 2017 yılında büyümenin hızlanmasını destekleyeceğini vurguladı.



