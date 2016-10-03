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Türkiye buz hokeyi tarihinde bir ilk

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Buz Hokeyi Şampiyonlar Ligi’nde Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, namağlup Avrupa Grup Şampiyonu oldu. Takım, bu başarısıyla 35 yıllık Türkiye buz hokeyi tarihinde bir ilke imza attı.

Türkiye buz hokeyi tarihinde bir ilk

03 Ekim 2016 10:06

Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Buz Hokeyi Şampiyon Kulüpler Kupası’nda (IIHF Continental Cup) üçte üç yaparak 9 puanla Avrupa Grup Şampiyonu oldu. Türkiye Buz Hokeyi tarihinde bir ilke imza atan Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, Avrupa Grup Şampiyonu olmayı başaran ilk Türk takımı oldu.

İlk maçta ev sahibi Sofya Irbis Skate’i 5-1’lik skorla geçen Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, ikinci maçında Sırbistan’ın güçlü ekiplerinden Partizan Belgrade ile karşılaştı. Sırp ekibiyle yaptığı mücadeleden 8-3 galibiyetle ayrılan takım, son maçında İsrail takımı HC Bat Yam’ı da 19-2 yenerek, 9 puanla namağlup Avrupa A Grubu Şampiyonu oldu.

İSPANYA’YA BİLET ALDILAR

Son iki senedir Türkiye Buz Hokeyi Süper Lig Şampiyonlu Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü, geçen sene grup ikincisi olduğu ’IIHF Continental Cup A Grubu Kupası’nda bu kez liderliğe yükseldi. Türkiye Buz Hokeyi tarihinde bir ilki gerçekleştirerek İspanya’daki ikinci turda mücadele etmeye hak kazandı.

SOKAKLARDAN ŞAMPİYONLUĞA

6 yıl önce ’Doğaya Destek Sizden Buz Pateni Biletiniz Bizden’ sloganıyla hikayesi başlayan Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü Buz Hokeyi Takımı, geri dönüştürülebilir atıkları getiren vatandaşlara buz pistinde kayma fırsatının tanındığı sosyal sorumluk projesinde hayat buldu. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın, ’Sorunlu çocuklar için buz hokeyi takımı kuralım’ fikriyle temelleri atılan takım, son iki yıldır Türkiye Buz Hokeyi Süper Lig Şampiyonluğu’nu kimseye kaptırmıyor.

Etiketler: buz hokeyi


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