Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleştirilen Avrupa Buz Hokeyi Şampiyonlar Ligi (IIHF Continental Cup) birinci grup maçlarından namağlup Avrupa Grup Şampiyonu olarak bir üst tura yükselen Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, İspanya’da gerçekleştirilen ikinci grup maçlarında da Avrupa Grup 3’üncüsü olmayı başararak Türkiye Buz Hokeyi tarihinde bir ilki daha gerçekleştirdi.

Tarihe altın harflerle geçtiler

Ev sahibi İspanya Jaca takımı ile karşılaşan Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, son maçından da galip ayrılarak, Avrupa Buz Hokeyi Şampiyon Kulüpler Kupası (IIHF Continental Cup) ikinci grup maçlarında üçüncü olmayı başardı. Ay yıldızlı bayrağı İspanya’da dalgalandırarak Türkiye Buz Hokeyi tarihinde bir ilke daha imza atan Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, Avrupa Grup Şampiyonu ve Grup 3’üncüsü olmayı başaran ilk Türk takımı oldu.