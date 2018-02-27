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Türkiye, Çekya'ya nota verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Çekya'ya nota verdiğini açıkladı.

Türkiye, Çekyaya nota verdi

27 Şubat 2018 17:41

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