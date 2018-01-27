Türkiye, Çin’de Turizm Yılı’nı fırsata çevirmek istiyor

Türkiye’nin Pekin Kültür ve Tanıtma Müşaviri Tayfun Şener, İHA’ya yaptığı açıklamada, 2017’de Türkiye’yi ziyaret eden Çinli sayısında önceki yıla göre yüzde 45 artış görüldüğüne dikkat çekerek, turist sayısının katlanarak artmasını umduklarını söyledi. Çin’in başkenti Pekin’de 2018 Türkiye Turizm Yılı kapsamında düzenlenen seminerde Çinli tur operatörleri ile Türk seyahat acentelerinin temsilcileri buluştu. Seminerde Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nin yanı sıra, Türk Havayolları ve farklı seyahat acentelerinin temsilcileri gerçekleştirdikleri sunumlarla Türkiye’deki turistik destinasyonlar hakkında bilgi verdi. Katılımcılar, seminerde Türkiye’deki ulaşım ve konaklama imkanlarının yanında, kapsamlı tur paketleriyle ilgili de bilgiler paylaşıldı. Seyahat acenteleri, ayrıca kurdukları stantlarla tur hizmetlerini de tanıttı.

Türkiye’nin Pekin Kültür ve Tanıtma Müşaviri Tayfun Şener, 2018’in Çin’de Türkiye Turizm Yılı olarak ilan edilmesini büyük bir mutluluk ve heyecanla karşıladıklarını belirtti. Şener, 2017’de Türkiye’yi ziyaret eden Çinli turist sayısında önceki yıla göre yüzde 45 artış görüldüğüne dikkat çekerek, turist sayısının katlanarak artmasını umduklarını söyledi. Turizm Yılı kapsamında Çin’de düzenlenecek etkinlikler hakkında da bilgi veren Şener, seyahat profesyonellerini bir araya getiren workshop etkinliklerinin Şangay, Xi’an, Guangzhou ve Hong Kong’da da düzenleneceğini söyledi. Başkent Pekin ve Şangay’da mart ayında sahnelenecek Anadolu’nun Renkleri başlığını taşıyan konserlerle Anadolu’nun müzik kültürünün Çinlilerle buluşacağını ifade eden Şener, yıl içinde arkeoloji seminerleri ve fotoğraf sergileri de gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Türkiye’nin Çin’de en iyi şekilde tanıtılması için Çin medyasının rolünün çok önemli olduğunun altını çizen Kültür ve Tanıtma Müşaviri Şener, bu kapsamda, Çinli basın mensuplarının Türkiye’yi gezmelerine imkan tanıyacak turlar organize edeceklerini belirtti.

Türkiye’deki birçok dernek ve yerel kuruluşun da Kültür ve Turizm Bakanlığının çabalarına destek olduğunu hatırlatan Şener, Türkiye’de Çince bilen rehber sayısının şu an için yeterli olmadığını, ancak bu konudaki çalışmaların her geçen gün arttığını sözlerine ekledi.



Cenk Özkömür