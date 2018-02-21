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Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Donanma Komutanı Koramiral Şükrü Okan anıldı

Soyadı Atatürk tarafından verilen iki dönem Milletvekilliği de yapan Cumhuriyetimizin ilk Donanma Komutanı Koramiral Şükrü Okan İstanbul ve Tirebolu’da düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyetinin ilk Donanma Komutanı Koramiral Şükrü Okan anıldı

21 Şubat 2018 17:03

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Donanma Komutanı, soyadı Büyük Önder Atatürk tarafından verilen, Tirebolulu Koramiral Şükrü Okan, vefatının 61. yılında 18 Şubat’ta Sahrayı Cedid’de bulunan kabri başında düzenlenen bir törenle anıldı.
Tirebolu Kültür ve Yardımlaşma Derneği öncülüğünde gerçekleşen törende açılış konuşmasını dernek yönetim kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Demir yaptı. Demir, şehitlerimiz başta olmak üzere Cumhuriyetimizin kalıcı değerlerine sahip çıkmanın önemine işaret ederken, Afrin harekâtında şehit olanlara Allah’tan rahmet, gazilere de acil şifalar diledi.
TBMM’de iki dönem Milletvekili olarak da görev yapan Tirebolulu Koramiral Şükrü Okan’ın özgeçmişini ve tarihi kimliğini tarihçi-öğretmen İsmet Rizeli anlattı. Rizeli, Şükrü Okan’ın anılmasına aracı olan tarihçi Ayhan Yüksel’e teşekkür ederken, Okan’ın Cumhuriyetimizin ilk Donanma Komutanı oluş süreci açıkladı. Ayrıca “Okan” soyadının Büyük Önder Atatürk tarafından kendisine verildiğini hatırlattı.
İsmet Rizeli, böylesi önemli değerleri yaşatmak adına Tirebolu’da bulunan Denizcilik üzerine eğitim yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne Koramiral Şükrü Okan isminin verilmesinin doğru olacağını vurguladı.
Törende konuşan gazeteci Haldun Domaç ise, tarihe malolmuş önemli şahsiyetlerin gelecek kuşaklar tarafından anılıp, adlarının yaşatılmasının önemine işaret ederek, Tirebolu’nun yetiştirdiği önemli değerleri genç kuşaklara tanıtmak adına Tirebolu Dernekler Federasyonu Başkanlığı döneminde yönetim kurulu ile birlikte çalışma yaptıklarını ve bir değerler hafızası oluşturduklarını söyledi.
Tören Tirebolu Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyelerinden Nejat Kılıçaslan’ın Kuran-ı Kerim dinletisi ve dualarıyla sona erdi.
Anma törenine Tirebolu Dernekler Federasyonu Başkanı Necdet Demirel ile Tirebolu Eğitim ve Kültür Derneği, Tirebolu Çevre Derneği, Karakaya Derneği, Kovanpınar Derneği, Pendik Tirebolu Derneği, Kuskunlu Derneği, Yukarı Boğalı Derneği ve Belen Derneği yöneticileri katıldı.
Öte yandan Koramiral Şükrü Okan Tirebolu’da bulunan anıtı başında düzenlenen bir törenle aynı gün anıldı.
 

Etiketler: Koramiral Şükrü Okan, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Donanma Komutanı

 

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