Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, üniversitelerin ilgi odağı oldu

Mumyalanmış yüzlerce deniz canlısı ve deniz materyalinin sergilendiği Beylikdüzü’ndeki Balıkçı Kenan akademisyenlerin de ilgi odağı oldu. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Onar, öğrencileriyle birlikte müzeyi gezdi, mumya balık türlerini yakından inceledi. Öğrenciler uygulama derslerini müzede gerçekleştirdi. İstanbul üniversitesi Veteriner Fakültesi ile çeşitli ortak çalışma yürütülmesi için Prof. Dr. Vedat Onar ile Balıkçı Kenan Balcı karar aldı. Karşılıklı bilgi ve uygulama konusunda çalışma yürütülmesi konusunda, Balıkçı Kenan Balcı, üniversite bünyesinde işlemden geçirilip sergilenmek üzere ender bulunan Akya balığını öğrencilere teslim etti.

“Burayı referans koleksiyon olarak değerlendiriyoruz”

Üniversitelilere kapısını açan Kenan Balcı’nın kurduğu Deniz Canlıları Müzesinin büyük bir emekle yapıldığını söyleyen söyleyen Prof. Dr. Onar, “Geçmiş dönemdeki balık kalıntılarını inceliyoruz. Müze bizim için inanılmaz bir veri kaynağıdır. Burası hem insanların balık tüketimi konusunda bilinçlenmesi açısından önemli hem de hem de bizim için bilimsel çalışmalarda ki danışma merkezimiz gibi. Elimizdeki örneklerin kıyaslamasını yapabildiğimiz bir merkez gibi düşünüyoruz burayı. Biz geçmiş dönemdeki insanların nasıl bir hayat sürdüğünü anlayabilmemiz için o günkü kalıntılardan yola çıkarak beslenme düzeyindeki ya da gelişim düzeyindeki farkları ortaya koyabiliyoruz. Buraya öğrenci arkadaşlarımızla geldik, sağ olsun Kenan Bey'in bizim merkezde büyük destekleri oldu. Biz burayı referans koleksiyon olarak değerlendiriyoruz. Karşılaştırmalar yapabiliyoruz hem öğrencilerin yetişmesi öğrenmesi açısından da büyük bir cevher bizim için. Burası çocuklarımızın sadece resimler üzerinden değil buraya gelerek dokunarak bunları anlayabilmesi öğrenebilmesi büyük önem taşıyor. Bence geleceğe büyük bir yatırım yaptığını düşünüyorum” diye konuştu.

“Denizler, ekmeden biçtiğimiz tarlalarımızdır”

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Onar ve beraberindeki öğrencilere müzeyi gezdirerek ayrıntılı bilgi veren Türkiye Deniz Canlıları Müzesinin kurucusu Balıkçı Kenan Balcı ise denizilerin önemine ve korunması gerektiğine dikkat çekti. Kenan Balcı, “Denizler ekmeden biçtiğimiz tarlalarımızdır. Denizlerimiz, tükenmeyen madenlerimizdir. Bize denizde anaç balıklar lazım yumurta yapacak balık lazım. Onun için devlet büyüklerimizden ve halkımızdan özellikle ev hanımlarımız dan bir ricam var. Kızartma yaptığımız yağları lütfen lavabolara dökmeyelim. Evimizin bahçesinde çukur kazıp içine gömelim. Çünkü denize akan yağlar denizde oksijen yetersizliğine neden oluyor. Balık sürüleri için dumanlı bir oda demektir orası. Orayı balıklar terk ediyor”dedi.

Balıkçı Kenan, anaokullarından başlamak üzere bütün eğitim görenleri ücretsiz olan müzeye davet ederek, "Balıkların yanında bir de hayvanlara da hocamızı desteği oldu hayvanları da koyduk Hem çocuklar hayvanlar incelesin hem de özellikle balıkları ince resimler özellikle balıkları incelesinler”şeklinde konuştu.

Öğrenciler memnun kaldı

Müzeyi gezen ve incelemelerde bulunan İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencileri ise “Buraya gelmek benim için ayrıcalık oldu Kenan Bey çok teşekkür ederim kemiklerin çoğunu anatomi uygulamada görebiliyoruz fakat bu kadar canlı bir şekilde incelemek çok nasip olmuyor o yüzden buna da görebiliyoruz inceleyebiliriz” diye konuşurken, bir başka öğrenci ise “Böyle bir yere ilk defa geliyorum gerçekten çok etkileyici görünüme sahip bu kadar gerçekçi olacağını hiç düşünmemiştim. Özbekistanlıyım, Özbekistan'da hayvanat bahçesine çok gittim ama böyle bir müze görmedim” dedi.

Alper Korkmaz



