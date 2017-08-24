Türkiye Diyanet Vakfı yurt dışında 400 bölgede kurban kesecek

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mustafa Tutkun, vekalet yoluyla kurban kesim programı hakkında açıklama yaptı. TDV, Diyanet İşleri Başkanlığı ile bu yılki Vekaletle Kurban Kesim Programı kapsamında Türkiye‘de 275 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında da 135 ülkenin 400 bölgesinde kurban kesimi yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek olan Vekaletle Kurban Kesim Programı kapsamında gelmesi beklenen kurban vekaletlerine göre 275 bin hisse kurbanın kesilerek dağıtımının yapılması planlanıyor. Vatandaşların vekalet verdikleri kurbanlarının, dini usullere uygun şekilde kesimi yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV personeli görevlendirilirken, organizasyonlarda gönüllüler de yer alacak. Yurt içindeki merkezlerde sığınmacı aileler için de kurban kesimi yapılacak. Tutkun, İslam dininde yapılan ibadetlerin bir yandan kişiyi Allah’a yaklaştırırken, diğer yandan pek çok güzelliği de bünyesinde barındırdığını söyledi. Allah için eda edilen kurban ibadetinin de çok sayıda hikmeti barındırdığını vurgulayan Tutkun, “Kurban ibadeti toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tuttuğu gibi bayram yapamayanları bayram sevincine ortak ederek sosyal adaletin gerçekleşmesine önemli derecede katkıda bulunmaktadır” dedi.

“Kurban, sadece akrabaları, komşuları ve dostları değil, yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi birbirine yakınlaştırmaktadır” diyen Tutkun, “Kurban ibadeti Afrika’dan Asya’ya, Uzak Doğu’dan Güney Amerika’ya, adını bile duymadığımız ülkelerde hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize uzattığımız bir yardım eline vesile olmaktadır. İslami usullere uygun olarak kestiğimiz kurbanları, ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra mülteci kamplarından savaş ve afet bölgelerine, kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden ülkelerden bir Müslüman’ın selamına muhtaç kalan tecrit yerlerine 7 kıtada gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız” diye konuştu.

“135 ülkenin 400 bölgesinde kurban kesim ve dağıtımı”

Türkiye Diyanet Vakfı olarak 1993 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı düzenlediklerini belirten Mustafa Tutkun, şunları söyledi:

“Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2016 yılında TDV’ye emanet edilen 239 bin 414 hisse kurban; Türkiye‘de olmak üzere 235 merkezde, yurt dışında 130 ülkenin 530 bölgesinde bizzat görevlilerimizin nezaretinde keserek dağıtımını gerçekleştirdik. 2017 yılı Vekaletle Kurban Kesim Programı kapsamında ise Afrika’da yaşanan kuraklığı da dikkate alarak, Türkiye‘de 275 il ve ilçe merkezinde 35 bin hisse, yurt dışında ise 135 ülkenin 400 bölgesinde 240 bin hisse kurban kesim ve dağıtımını yapmayı hedefliyoruz. Kesilen kurbanlar yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kur'an kurslarına ve öğrenci yurtlarına, yurt dışında kesilen kurbanlar ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan gönül coğrafyamızdaki mazlum kardeşlerimize dağıtılmaktadır. Vekaletle Kurban Kesim Programını, Türkiye'de müftülükler, yurt dışında ise büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve ilgili ülkelerdeki dini idareler ve partner kuruluşlar ile işbirliği içerisinde düzenliyoruz.”

Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt dışında 150 euro olarak belirlediklerini vurgulayan Tutkun, “Hayırseverlerimiz, DİTİB cami görevlilerine makbuz karşılığı vekaletlerini verebilecekleri gibi, afişte belirtilen hesap numarasına banka yoluyla havale yaparak kurban programına katılıp kurbanlarını vekalet yoluyla kestirebilir” diye konuştu.

Tutkun, Avrupa’da yaşayan hayırseverlerin 00 49 221 292356400 numaralı çağrı merkezini arayarak kurban bağışı hakkında detaylı bilgi alabileceklerini ifade etti.

Mustafa Tığlı

