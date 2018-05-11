Türkiye doğruladı! Terör elebaşı Sakarya'da yakalanıp...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, DEAŞ terör örgütünün 5 elebaşısının yakalanması konusunda New York Times gazetesinde yayınlanan habere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye’nin DEAŞ’a karşı mücadelede tüm ulusal imkanlarını seferber ettiğinin vurgulayan Aksoy, “Uluslararası alanda tesis edilen iş birliğinin önemli sonuçlar verdiğini memnuniyetle kaydediyoruz. New York Times’da dün yayınlanan haberde bahsi geçen operasyon, İsmail Alwaan al-Ithawi adlı üst düzey DEAŞ mensubunun istihbarat ve emniyet birimlerimiz tarafından düzenlenen operasyon sonucunda Sakarya’da yakalanması ve Irak’a sınır dışı edilmesiyle başlamıştır. Ortaya çıkan başarıda Türkiye’nin de katkısının bulunması bizim için önemlidir. Türkiye, Amerika, Irak ve diğer ülkelerle iş birliği içerisinde DEAŞ’e karşı mücadeleyi sürdürecektir” dedi.