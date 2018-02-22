Türkiye-Ecowas Ticaret ve Yatırım İşbirliği anlaşması imzalandı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Ecowas Ekonomi ve İş Forumunun ilk gününün sonunda değerlendirme toplantısı düzenlendi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katıldığı toplantıya, Zeybekci’nin yanı sıra Ecowas Sanayi ve Özel Sektörü Geliştirme Komiseri Kalilou Traroe, Senegal Ticaret, Tüketim, Kayıtlı Sektörler ve KOBİ Bakanı Alioune Sarr, Benin Sanayi ve Ticaret Bakanı Mahouwedo Serge Ahıssou, Gambiya Ticaret, Bölgesel Entegrasyon ve İstihdam Bakanı Isatou Touray, Burkina Faso Ekonomi, Maliye ve Kalkınma Bakanı Halizatou Rosine Cısari ve çok sayıda ülkeden ekonomi bakanı katıldı.

Türkiye-Ecowas Ekonomi ve İş Forumunun ilk gününü değerlendiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Forum kapsamında ele aldığımız diğer bir konu da ticaretin adil ve dengeli bir şekilde geliştirilmesi. Türkiye ile Ecowas arasında. Bu da son derece önemliydi. Türkiye’nin yatırımlarını bölgede nasıl arttırırız bunları konuştuk. Bunun ortamının sağlanmasıyla ilgili önemli bir değerlendirme oldu. Artı Türk bankalarının bölge ülkelerinde bankacılık faaliyetlerinde bulunmasıyla ilgili. Tasarruf bankalarının yani mevduat bankacılığının oralarda faaliyet göstermesiyle ilgili Eximbankının bölgeyle olan ilişkilerimizde nasıl öncü olabileceğini, projelerinin finansmanını, ihracatın ve ithalatın finansmanıyla ilgili nasıl öncü bir rol üstlenebileceğinin altını çizdik” diye konuştu.

“Ecowas üyesi ülkelerle orta vadede ticaret hedefimiz 10 milyar dolar”

Bugün Ecowas üyesi ülkelerle ülkemiz arasındaki ticaret 2.8, 3 milyar dolar seviyesinde diyerek sözlerini sürdüren Bakan Zeybekci, “Hedef olarak kısa vadede 5 milyar dolar, orta vadede de 10 milyar dolarlık hedefi çok hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde ulaşabileceğimizi karşılıklı olarak bugün teyit etmiş olduk” dedi.

"Türkiye-Ecowas Ticaret ve Yatırım İşbirliği anlaşmasını imzalayacağız"

Ecowas üyesi ülkeler ile Ecowas Ticaret ve Yatırım İşbirliği anlaşmasını imzalayacaklarını belirterek sözlerini sürdüren Zeybekci, “Bu anlaşma ile Türkiye Ecowas arasında ticari ve ekonomik ilişkileri en üst düzeyde ve her yönüyle ele alınacak bir komisyonun da birlikte kurulması sağlanacak. Ve daha sistematik daha kurumsal bir yapıya kavuşmuş olacağız. Bizi Afrika’yı bir bütün olarak görmüyoruz. Afrika’yı bölüm bölüm, bölge bölge hatta ülke ülke, tek tek ayrı şekilde çalışıyoruz. Biz inanıyoruz ki 21’inci yüzyılda dünya büyümesinin, dünya ekonomisinin en önemli dinamolarından bir tanesi, bölge ve kıta Afrika olacaktır” şeklinde konuştu.

Program sonunda Bakan Zeybekci, Ecowas Sanayi ve Özel Sektörü Geliştirme Komiseri Kalilou Traroe ile birlikte Türkiye-Ecowas Ticaret ve Yatırım İşbirliği anlaşmasını imzaladı.

Emrah Kuş