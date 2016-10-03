Finlandiya’nın Helsinki şehrinde gerçekleştirilen 7. Yıllık EFDRR toplantısında, Risk Azaltma Ulusal Platform odak noktaları, Ulusal Platformlar ve bölgesel/alt bölgesel partnerleri afet risk azaltma konuları tartışıldı. AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye’nin afet risk yönetimi alanında master planı olan Türkiye Afet Risk Azaltma Planı’nı (TARAP) hazırladıklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Türkiye iki buçuk ay kadar önce bir darbe girişimine maruz kaldı. Çok şükür ki, Türk milleti, tanklara ve bombalara gerçek anlamda göğsünü siper ederek bu saldırıyı püskürttü. Türkiye’nin 2. Kurtuluş Savaşı’nda, demokrasi için şehit olan 241 kahramanı ve cesur yürekli gazilerimizi sizlerin huzurunda bir kez daha anıyorum. Türk milleti olarak demokrasinin kazanımı ile sonuçlanan darbe saldırısından çıkardığımız derslerden biri sürdürülebilirlik oldu. Demokratik sistemde olduğu gibi afet yönetiminde sürdürülebilirliği sağlamak, Türkiye için en büyük öncelikler arasında bulunuyor."

Türkiye'nin, sürdürülebilirliğin anahtarı olarak da uzun süreden beri risk yönetimine odaklanmış durumda olduğunu kaydeden Bilden, "Risk odaklı yaklaşımımızı, Türkiye’nin risklerine özgü bir sistemle somutlaştırıyoruz. Önlem, tedbir ve hazırlığı önceleyen ‘Türkiye Afet Yönetim Sistemi’ni inşa ediyoruz. Afetin öncesi, sırası ve sonrasını kapsayan ‘Türkiye Afet Yönetim Sistemi’nin temel referans noktalarını, küresel belgeler oluşturuyor" dedi.

"Bildiğiniz gibi Türkiye ve AFAD olarak EFDRR’ın Yönetişim ve Hesap Verebilirlik Çalışma Grubu'nun liderliğini 3 yıldır yürütüyoruz" diyen Bilden konuşmasına şöyle devam etti:

"Bununla birlikte Finlandiya’nın dönem başkanlığında forumun başkan yardımcılığını da yürüttük. Bildiğiniz gibi, bu toplantıda Türkiye olarak 2 yıl süresince dönem başkanlığını devralacağız ve dönem başkanlığımız süresince, hep birlikte birçok yararlı çalışmalar ortaya koyacağımıza inanıyorum. Türkiye, 6 yıldır Suriyeli sığınmacıları 10 ilde bulunan 26 barınma merkezinde misafir ediyor. Suriye’deki iç karışıklık nedeniyle 5 milyon insan Suriye’yi terk etti. Türkiye, Suriyeli sığınmacılar için bugüne kadar 25 milyar dolar harcadı. Ancak tüm dünyadan ülkemize gelen yardım 525 milyon dolar. Bu yükün mutlaka paylaşılması ve ayrıca ülkemizde bulunan toplam 960 bin öğrenim çağındaki çocuğun eğitilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu gelecek için ciddi bir sorun olacaktır."

EFDRR’nın Önemi

EFDRR-Avrupa Afet Risklerinin Azaltılması Forumu, 11-13 Kasım 2009 da İngiltere’nin başkenti Londra’da, Avrupa Ulusal Platformları ve HFA odak noktaları toplantısı sırasında kurulmuş bir forum olup, üye ülkeler; Ermenistan, Hollanda, Beyaz Rusya, Norveç, Bulgaristan, Polonya, Hırvatistan, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Finlandiya, Sırbistan, Fransa, Slovenya, Gürcistan, İsveç, Almanya, İsviçre, Yunanistan, Makedonya-Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Macaristan, Türkiye, İtalya, Birleşik Krallık ve Monako'dan oluşuyor.

EFDRR, Forum olarak, Bilgi ve Risk Azaltma Ulusal Platform odak noktaları, Ulusal Platformlar ve bölgesel/alt bölgesel partnerler arasında tecrübe ve bilgi değişimini kolaylaştırmak, teşvik etmek ve bu bağlamda, 2015-2030 Sendai Çerçevesi’nin uygulanmasını destekliyor. Avrupa Afet Risklerinin Azaltılması Forumu (European Forum forDisaster Risk Reduction - EFDRR) her yıl dönem başkanlığını yürüten ülkenin ev sahipliğinde ülke platform temsilcilerinin katılımları ile toplanıyor. Başkanlığa aday olan ülke, kabul olması durumunda öncelikle başkan yardımcılığı görevini üstleniyor, takip eden yıl başkanlığı devralıyor.

2015 yılı Ekim ayında Fransa’nın Paris kentinde yapılan toplantıda, EFDRR Başkanlık görevi Fransa'dan Finlandiya'ya geçmiş olup Türkiye söz konusu forumun Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2016 yılı Ekim ayında Helsinki/Finlandiya’da yapılan toplantıda EFDRR Başkanlığı görevini Finlandiya’dan Türkiye’ye devredildi.

(BC-MK-Y)