Türkiye emoji kullanmada 14’üncü sırada

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet’in Paris merkezli uygulama olan happn verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin emoji kullanmada 14’üncü sıraya yerleştiği görüldü. Bu veriler uygulamanın kendi datasından elde edilirken, kendinden bahsederken emoji kullanmayı en çok seven ülke Hindistan olarak belirlendi. Hindistan’ı da sırasıyla; Danimarka, Norveç, Şili ve Brezilya’nın takip ettiği saptandı.

En çok kalp emojisi kullanılıyor

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Sosyal medya ile alakalı geçtiğimiz yıl medyaya 125 bin 879 haber yansırken, bu rakam 2018 yılı içerisinde 102 bin 562 olarak belirlendi. Yine ilk 8 aylık dönemde sadece emojilerin konuşulma sayısı ise 661 olarak kayıtlara geçti. Kullanıcıların kendilerini profillerinde tanımlamak için en sık kullandığı emoji ise ‘kalp’ olarak tespit edildi. Kalp emojisini de tamam anlamında kullanılan el işareti takip ederken, üçüncü sıraya göz kırpan gülen yüzün yerleştiği görüldü. Uygulamada en çok emoji kullananlar cinsiyet bakımından incelendiğinde ise erkeklerin kendilerini tanıtırken daha çok emoji kullandığı anlaşıldı. Böylelikle bu oran erkeklerde yüzde 64,30; kadınlarda yüzde 35,7 olarak kaydedildi.

Rıfat Fırat

