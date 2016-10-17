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Türkiye, Erbil’le hareket edecek

Peşmerge’nin Hazer Üssü’ndeki 10 bin kişilik gücü Başika’daki Türkiye’nin eğittiği birliklerle koordineli olarak terör örgütü DEAŞ’a karşı savaşacak.

Türkiye, Erbille hareket edecek

17 Ekim 2016 07:43

Türkiye Musul operasyonu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçen hafta yapılan güvenlik zirvesinde Musul operasyonunun askeri, siyasi, güvenlik, diplomatik boyutları masaya yatırılarak, izlenecek strateji şekillenmişti. Bu çerçevede Irak hükümetinin Türkiye'ye yönelik tutumunun ardından, Erdoğan'ın altını çizdiği alternatif planlar ortaya kondu. Türkiye, operasyonda koalisyonla birlikte hareket etme kararlılığını korurken B Planı'nı da geliştirdi. Buna göre Ankara, Erbil'le birlikte hareket edecek. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne bağlı Peşmerge'nin Hazer Üssü'ndeki 10 bin kişilik gücü, Başika'da Türkiye'nin eğittiği birliklerle koordineli olarak terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşacak. Türkiye'nin Musul operasyonunda yer almak kararlı duruşunu koruduğunu, ABD'nin de bu konuda esneme gösterdiğini söyledi.

PKK'YA GEÇİT YOK

Bu arada terör örgütü PKK'nın Irak ordusu ya da Şii milislerin komutası altında operasyona katılmasına göz yumulmayacak. Sincar'a yerleşen terör örgütünün Telafer'le bu bölge arasında bir koridor açmasına izin verilmeyecek.

Kaynak: Sabah / HAZAL ATEŞ

Etiketler: musul, Peşmerge


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