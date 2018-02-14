Türkiye farklı kazandı

Salon: Ayhan Şahenk
Hakemler: Vasiliki Tsaroucha xx, Alakbar Hasanov xx, Sergii Tyslenko xx
Türkiye: Pelin xx 6, Ayşe xxx 7, Olcay xx 5, Melis xx 3, Bahar xxx 10, Işıl xxx 9, Tuğçe xxx 10, Holingsworth xxx 9, Cansu xxx 14, Elif xx 3, İlayda xxx 6, Esra xx 4
Başantrenör: Ekrem Memnun
Estonya: Anderson xxx 11, Asi x 5, Bratka xx 8, Köster x 2, Lilleallik xx 5, Nikolai xx 4, Piibur x, Pokk x, Pulk xx 4, Reinvald x 3, Rist x 4, Uiga x 2
Başantrenör: Janne Schasmin
1. periyot: 21-16 (Türkiye lehine)
Devre: 38-19 (Türkiye lehine)
3. periyot: 65-28 (Türkiye lehine)
Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu