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Türkiye farklı kazandı

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri’nde Türkiye, Estonya’yı konuk etti. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 86-48 galip ayrıldı.

Türkiye farklı kazandı

14 Şubat 2018 21:38

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Vasiliki Tsaroucha xx, Alakbar Hasanov xx, Sergii Tyslenko xx

Türkiye: Pelin xx 6, Ayşe xxx 7, Olcay xx 5, Melis xx 3, Bahar xxx 10, Işıl xxx 9, Tuğçe xxx 10, Holingsworth xxx 9, Cansu xxx 14, Elif xx 3, İlayda xxx 6, Esra xx 4

Başantrenör: Ekrem Memnun

Estonya: Anderson xxx 11, Asi x 5, Bratka xx 8, Köster x 2, Lilleallik xx 5, Nikolai xx 4, Piibur x, Pokk x, Pulk xx 4, Reinvald x 3, Rist x 4, Uiga x 2

Başantrenör: Janne Schasmin

1. periyot: 21-16 (Türkiye lehine)

Devre: 38-19 (Türkiye lehine)

3. periyot: 65-28 (Türkiye lehine)

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

 

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