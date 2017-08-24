Türkiye farklı yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı EuroBasket 2017 hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Ukrayna’yı 79-55’lik sonuçla mağlup etti.

Salon: Ülker Sport Arena

Hakemler: Sasa Maricic xx, Gentian Cici xx, Mehmet Karabilecen xx

Türkiye: Erkan Veyseloğlu x, Doğuş Balbay xx 2, Sinan Güler xx 8, Cedi Osman xx 15, Barış Hersek xx 3, Semih Erden xx 9, Melih Mahmutoğlu xx 3, Furkan Aldemir xx 2, Sertaç Şanlı xx 15, Furkan Korkmaz xx 7, Kenan Sipahi xxx 15, Göksenin Köksal x

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Ukrayna: Kolchenko xx 7, Lukashov x, Otverchenko xx 4, Krutous xx 2, Lypovyy x, Korniienko xx 3, Bobrov xx 2, Zaytsev xx 2, Kravtsov xxx 15, Pustovyi xx 4, Koniev xx 6, Mishula xxx 10,

Başantrenör: Yevgeniy Murzin

1. Periyot: 21-10 (Türkiye lehine)

Devre: 40-27 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 58-36 (Türkiye lehine)

Ufuk Sarıca'dan galibiyet yorumu

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, “Takımı topladığımız ilk günden beri paylaşan bir takımla oynuyoruz. O enerjiyi birbirimize veriyoruz” dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı EuroBasket 2017 hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında karşılaştığı Ukrayna’yı 79-55 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ay-yıldızlıların başantrenörü Ufuk Sarıca basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Basına kapalı yapılan hazırlık maçında da iyi bir performans ile kazandıklarını dile getiren Sarıca, “Tabi hazırlık sürecinin başı ile şu anki takım arasında fark olması normal. Zamanla ve çalışmayla ilgili kısımlar var. Bir sürü doğruyu oturtmaya başladık. Bunlar yeterli mi bence yeterli. Önümüzde de 1 hafta daha hazırlık yapma şansımız var. Oynayacağımız 1 hazırlık maçı daha var. Umut ediyorum turnuva başlayana kadar çok daha iyi olacağız. İnşallah bayramın ilk günü itibariyle güzel bir turnuvaya başlayacağız" şeklinde konuştu.

“İlk günden beri paylaşan bir takımla oynuyoruz”

Sarıca, Ukrayna karşısında oynanan hazırlık karşılaşmasını değerlendirerek, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Takımı topladığımız ilk günden beri paylaşan bir takımla oynuyoruz. O enerjiyi birbirimize veriyoruz. Devamlı 20 ve üstü asist yapabiliyoruz. Bu bence önemli bir özellik. İlk yarıda müdafaada olan çalışkanlığımız ve birbirimize yardımımız iyiydi. Bunu sürdürürsek her gün herkese rakip olabiliriz.”