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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 1 basamak yükseldi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Almanya’nın liderliği değişmezken, Türkiye 1 basamak çıkışla 41. sıraya yükseldi.

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 1 basamak yükseldi

18 Ocak 2018 15:50

FIFA'nın resmi internet sitesinden açıklanan sıralamada, Ocak ayı ülkeler sıralaması belli oldu. İlk 10 sırada değişim yaşanmazken, Almanya 1602 puanla liderliğini sürdürdü. Almanya’yı 1483 puanlı Brezilya ile 1358 puanlı Portekiz takip etti. Türkiye ise bir önceki aya göre 1 basamak yükseldi ve 735 puanla 41. sırada yer aldı.
En fazla yükselişi 120 basamakla 163. sıraya çıkan Gambiya yaşarken, en fazla düşüşü ise 99 basamak gerileyerek 175. sırada olan Saint Vincent ve Grenadinler ile Saint Lucia yaşadı.

FIFA Ocak ayı sıralamada ilk 10'da yer ülkeler ise şöyle:

1 - Almanya - 1602
2 - Brezilya - 1483
3 - Portekiz - 1358
4 - Arjantin - 1348
5 - Belçika - 1325
6 - İspanya - 1231
7 - Polonya - 1209
8 - İsviçre - 1190
9 - Fransa - 1183
10 - Şili - 1147

Oğuzhan Ort
 

 

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