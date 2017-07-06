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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 33. sıraya geriledi

FIFA'nın açıkladığı Temmuz ayı dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımı, 25. sıradan 33. sıraya geriledi.

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 33. sıraya geriledi

06 Temmuz 2017 15:19

FIFA resmi internet sitesinden açıklanan listeyle Temmuz ayı dünya sıralaması belli oldu. Haziran ayını 25. sırada tamamlayan Türkiye, Temmuz ayında 8 basamak düşerek 33. sıraya geriledi.

Listenin zirvesinde FIFA Konfederasyonlar Kupası finalinde Şili’yi 1-0 mağlup ederek, şampiyon olan Almanya yer aldı. Almanya, 3. sıradan 1. sıraya yükselirken, Brezilya ikinci, Arjantin ise üçüncü sırada Temmuz ayını tamamladı.

Bu ay en fazla yükselen ülke ise 57 basamakla 129’uncu sıraya çıkan Andorra oldu. En fazla düşüşü ise 62 basamakla 156. sıraya gerileyen Namibya oldu. 

Oğuzhan Ort


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