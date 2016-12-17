TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı imzasıyla yayınlanan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Hain terör örgütleri, ülkemizin birliği ve dirliğini bozmaya yönelik saldırılarından birini daha, bu kez Kayseri'de gerçekleştirdi.

Çok sayıda şehit ve yaralımızın yürekleri dağladığı bu menfur saldırıyı gerçekleştirenler her ne olursa olsun amaçlarına ulaşamayacaklardır. Bir kez daha haykırarak söylüyoruz ki; gerekçesi ne olursa olsun ve nereden gelirse gelsin terör bir insanlık suçudur. Bu nedenle aklıselim tüm kesimlerce lanetlenmeli ve terörle mücadele konusunda tüm ülkeler güç birliği oluşturmalıdır. Çünkü terörün ırkı - dini olmaz. Bugün Türkiye'de yarın Avrupa'nın ve Dünya'nın bir başka ülkesinde günahsız insanları katledecektir.

Birlik - beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve demokratik yaşamı hedef alan terör saldırılarını Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak lanetliyor, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”

