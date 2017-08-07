Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Gündem »
  • Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kapan: “Bu dönem Malatya’ya büyük hizmetlerin yapılacağına inanıyoruz”

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kapan: “Bu dönem Malatya’ya büyük hizmetlerin yapılacağına inanıyoruz”

Malatya Valiliği ziyaretinde konuşan, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, yeni dönemde Malatya’ya büyük hizmetlerin yapılacağına yürekten inandıklarını söyledi.

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kapan: “Bu dönem Malatyaya büyük hizmetlerin yapılacağına inanıyoruz”

07 Ağustos 2017 17:26

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Türkiye Gazetesi Bölge Müdürü Celal Koyuncu ile birlikte Malatya Valisi Ali Kaban’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette bir konuşma yapan Kapan, kendilerini ağırladıkları için Kaban’a teşekkür ederek, “Biraz gecikmeli de olsa, Valimize ‘Hayırlı olsun’ demeye geldik. Ali Kaban’ın Malatya Valisi olarak atanmasından dolayı büyük sevinç içindeyiz. Bu dönem Malatyamıza büyük hizmetlerin yapılacağına yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Valisi Ali Kaban ise Kapan’ı çok uzun yıllardır tanıdığını söyledi.

Ziyaretten dolayı Kapan’a teşekkür eden Vali Kaban, Malatya’ya güzel hizmetler yapmak için gayret edeceklerini kaydetti. 

Selçuk Dönmez


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 36°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 39°C

  • Bursa

    Bursa 36°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!