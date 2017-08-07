Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kapan: “Bu dönem Malatya’ya büyük hizmetlerin yapılacağına inanıyoruz”

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Türkiye Gazetesi Bölge Müdürü Celal Koyuncu ile birlikte Malatya Valisi Ali Kaban’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette bir konuşma yapan Kapan, kendilerini ağırladıkları için Kaban’a teşekkür ederek, “Biraz gecikmeli de olsa, Valimize ‘Hayırlı olsun’ demeye geldik. Ali Kaban’ın Malatya Valisi olarak atanmasından dolayı büyük sevinç içindeyiz. Bu dönem Malatyamıza büyük hizmetlerin yapılacağına yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Valisi Ali Kaban ise Kapan’ı çok uzun yıllardır tanıdığını söyledi.

Ziyaretten dolayı Kapan’a teşekkür eden Vali Kaban, Malatya’ya güzel hizmetler yapmak için gayret edeceklerini kaydetti.

Selçuk Dönmez