Türkiye Gazetesi Yazarları Okuyucularıyla Trabzon’da buluşuyor

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Türkiye Gazetesi yazarları Rahim Er ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ramazan Ayvalı’nın konuşmacı olarak katılacağı toplantı 10 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ başta olmak üzere gündemle ilgili konulara açıklık getirecek olan yazarlar, fikirlerini okuyucuları ile yüz yüze paylaşma imkanı bulacak. Çok sayıda davetlinin de katılacağı toplantıda Türkiye Gazetesi okurları yazarları ile görüşme ve tanışma fırsatı da yakalayacak. Öte yandan Trabzon’un ardından ‘Türkiye Gazetesi Yazarları Okuyucularıyla Buluşuyor’ toplantıları Türkiye’nin çeşitli illerinde sürdürülmeye devam edecek.