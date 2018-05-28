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Türkiye geleneksel lezzetlerinden vazgeçemiyor

Dünya genelinde en çok İtalyan mutfağı tercih edilirken, Türkiye başta olmak üzere Uzak Doğu ve Güney Amerika ülkelerinin geleneksel mutfaklarından vazgeçemediği görüldü.

Türkiye geleneksel lezzetlerinden vazgeçemiyor

28 Mayıs 2018 10:55

Medya takibinin önemli kuruluşlarından Ajans Press, dünya genelinde ülkelerin yemek tercihleri üzerine yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Delivery Hero verilerinden ve medya yansıyan haber başlıklarından derlediği bilgilere göre, dünya genelinde en çok İtalyan mutfağının tercih edildiği anlaşıldı. Bununla birlikte, Avrupa ülkelerinin kendi mutfaklarından daha çok dünya mutfaklarına ilgi gösterdiği görülürken, Türkiye başta olmak üzere Uzak Doğu ve Güney Amerika ülkelerinin kendi geleneksel mutfaklarını tercih ettiği belirlendi. 

En çok pizza siparişi veriliyor 

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, yeme içme başlığında medyaya yansıyan haber adetleri belli oldu. Yapılan araştırmada Türk mutfağı ile ilgili geçtiğimiz yıl medyaya 7 bin 342 haber yansırken, bu rakam 2018 yılında 3 bin 379 oldu. Rapor 27 ülkenin yemek siparişlerinden derlenirken; en çok sipariş verilen lezzet İtalyan mutfağının gözdesi olan pizza olarak görüldü. Pizzanın en yakın takipçisi ise burger oldu. Çin, Japon, Thai ve Kore gibi mutfakları kapsayan Uzak Doğu lezzetleri de üçüncü sırada yer aldı. Sadece Avrupa ülkelerinin yemek tercihleri incelendiğinde, geleneksel mutfaklarından daha çok diğer ülkelerin lezzetlerini tercih ettikleri görüldü. Bununla birlikte, dünyanın tüm mutfaklarından yararlanan Avrupalılarla birlikte her ülkenin ilk üç siparişinde İtalyan ve Uzak Doğu mutfağının yer aldığı saptandı. İtalyan ve Asya mutfağından vazgeçmeyen ülkelerin başını ise; Fransa, Avusturya, Almanya ve Hollanda çekti. Buna karşın, Bulgaristan ve İsveç’in tercihi Hint mutfağı olurken, Romanya, Meksika mutfağını tercih ederek diğer ülkelerden ayrıldı. Tüm dünyanın tercihlerinde yer alan Uzak Doğu ülkelerinin ise, kendi mutfaklarından vazgeçmedikleri görüldü. Hong Kong, Tayland, Tayvan, Bangladeş, Malezya, Pakistan ve Filipinler’in ilk üçünde mutlaka kendi mutfaklarının yer aldığı saptandı. Türklerin kendi geleneksel lezzetlerinin dışına pek çıkmadığı anlaşılırken, Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde de aynı şeyin geçerli olduğu kaydedildi. Böylelikle, Türk nüfusunun oldukça fazla olduğu Almanya ve Hollanda’da Türk mutfağı döner ve kebap gibi lezzetleriyle en çok tercih edilen yemeklerin ilk beşinde yer aldı.  

 

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