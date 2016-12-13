Tunceli merkezde okullar 1 gün tatil edildi

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi. Tunceli’de daha önce de 5 ilçede okullar tatil edilmişti.

Tunceli’de okulların tatil edildiği ilçe sayısı 5 oldu

Tunceli’de dün akşam başlayan ve bu sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının ardından Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Hozat ve Ovacık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil ilan edildi.

Sakarya'da taşımalı eğitime kar tatili

Sakarya'da taşımalı sistemle eğitime bir gün kar tatili arası verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 14 Aralık Çarşamba günü Sakarya ve ilçelerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Sakarya Valiliği, veriler doğrultusunda tedbir amaçlı il genelinde taşımalı sistemle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Karakoçan'da taşımalı eğitime kar tatili

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrencilere okullar tatil edildi.

Karakoçan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçede ara ara devam eden kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında belli merkezlere taşınarak eğitim gören öğrencilerin ulaşımında sıkıntılar yaşanacağı değerlendirildiğinden dolayı sadece taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrenciler için 14 Aralık 2016 Çarşamba günü olmak üzere 1 gün süre ile tatil edilmiştir" denildi.

Öğrencilerden Vali Şahin'e Twitter'dan kar tatili baskısı

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar özellikle trafikte olumsuzluklara neden olurken, öğrenciler sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan İstanbul Valisi Vasip Şahin'e okulların tatil edilmesi için baskı yaptı.

Twitter üzerinden İstanbul Valisi Vasip Şahin'e seslenen öğrenciler, okulların tatil edilmesi gerektiğini savundu. Attıkları ilginç mesajlarla tatil isteyen öğrencilerin mesajları güldürdü.

Twitter'da okulların tatil olması için paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle:

"Diyelim ki yarın tatil olmadı, yolda yürürken birisi kayıp düştü. Ne olacak o zaman? Herkes için en iyisi yarın tatil olması"

"#vasipsahin diye yazılır tatil diye okunur"," #vasipsahin diye yazılır 'yoğun kar nedeniyle 14 Aralık Çarşamba günü okullar tatil edilmiştir' diye okunur"

"#vasipsahin Az önce dışarıda gezen bir grup penguen gördüm yani bence tatil olmalı."