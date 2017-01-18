Türkiye’nin geleceğine değer katacak başarılı ve mutlu nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Uğur Okulları, 14-15 Ocak 2017 tarihinde ülke genelindeki tüm Uğur Okullarında eş zamanlı olarak yapılan UKS’e toplamda 60.000 öğrenci katıldı.

Öğrencilerin Türkiye sıralamalarını görmeleri, eksiklerini görerek kendilerini geliştirmelerinde büyük katkı sağlayan sınavın sonucu 18 Ocak Çarşamba günü (bugün) açıklanacak ve her okul burslu öğrenci kontenjanına göre burs oran listesini açıklayacak. Öğrenciler sınava girdiği okul ile iletişime geçerek detaylı bilgiyi öğrenebilecek.

EĞİTİM BURSU İMKANI

UKS’de başarı gösteren binlerce öğrenciye erken kayıt ve burs imkanı verileceğini belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Yücel Yücel “Türkiye’deki Uğur Okullarında eş zamanlı olarak yaptığımız UKS ile 4. sınıftan 11. sınıfa kadar olan tüm öğrencilerin başarısını ölçme imkanı tanıyoruz. Sonuçların açıklanmasının ardından ise her okul kendi kontenjanına göre bursluluk oranlarını açıklayarak öğrencilere avantajlı eğitim fırsatı sunacak. Yaptığımız bu sınav öğrencilerin eksiklerini görme ve çalışmalarını buna göre şekillendirme imkanı sunduğu için büyük önem taşıyor” diye konuştu.

