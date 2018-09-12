Türkiye genelinde dev uygulama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 101 bin personel tarafından, eş zamanlı olarak ülke genelinde 16.00-19.00 saatleri arasında okul ve üniversite çevrelerinde, 21.00-23.00 saatleri arasında ise umuma açık yerlerde dev “Türkiye güven huzur” uygulaması gerçekleştirildi.

“Türkiye güven huzur (2018-5)” uygulaması, 14 bin 571 kara aracı, 99 deniz aracı, 5 hava aracı olmak üzere toplamda 14 bin 675 ekip, 292 dedektör köpeğinin katılımı ile, 107 liman ve 11 bin 304 uygulama noktasında yapıldı.

Seyid Fatih Poyraz