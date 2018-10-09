Türkiye genelinde PKK/KCK operasyonu: 158 gözaltı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün deşifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Diyarbakır merkezli operasyon için düğmeye basıldı. Eş zamanlı yürütülen operasyonlarda aralarında HDP Diyarbakır İl Eş Baskanı Mehmet Serif Camcı'nın da bulunduğu Diyarbakır'da 90, Istanbul'da 4, Mardin'de 1, Van'da 2, Ankara'da 1, Batman'da 1, Mersin'de 2, Sanlıurfa'da 1, Sırnak'ta 1, Elazığ'da 1 ve Siirt'te 1 olmak üzere toplam 105 şahıs gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütüne yönelik Van merkezli operasyonlarda ise toplam 39 şahıs yakalandı. Ayrıca Van'ın Çaldıran ilçesinde terör örgütü üyeliği ve propagandası yaptığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da ise terör örgütü yanlısı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 6 şahıs yakalandı. Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda toplam 158 şahıs gözaltına alınırken, operasyonlar devam ediyor.

Abdullah Sarica

