Türkiye Golf Turu 3. Ayak mücadelesi Antalya'da başladı

Turnuvanın birinci raundunda erkekler kategorisinde Leon Açıkalın 67 (-4) gross skorla birinci olurken, kadınlar kategorisinde Sezgi Kılıç ve Serra Evrengil 80 (+9) gross skorla ilk günün liderliğini paylaştı. 2-4 Mart tarihleri arasında National Golf Sahası'nda düzenlenen Türkiye Golf Turu 3. Ayak mücadelesinin ilk raundu tamamlandı. Toplam 10 ayaktan oluşan Türkiye Golf Turu’nun 3. Ayak mücadelesinde, National Antalya Gençler Golf Akademisi, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Kemer Golf Kulübü, National BGK, Taurus Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü ve ferdi lisanslı 6’sı profesyonel 18 erkek, 9 kadın sporcu mücadele ediyor.

National Golf Sahası'nda oynanan turnuvanın birinci raundunda, erkekler kategorisinde Taurus Golf Kulübünden Leon Açıkalın 67 (-4) gross skorla birinci, ferdi lisanslı Hamza Sayın 71 (par) gross skorla ikinci durumda bulunurken, National Antalya Gençler Golf Akademisi’nden Taner Yamaç, ferdi lisanslı golfçülerden Ulaş Karataş ile Bülent Karataş 72 (+1) gross skorla üçüncülüğü paylaştı.

Kadınlar kategorisinde ise Antalya Gençler Golf Akademisi’nden Sezgi Kılıç ve Kemer Golf Kulübü’nden Serra Evrengil 80 (+9) gross skorla ilk sırayı paylaşırken, Klassis Golf Kulübü’nden Tuğçe Erden 82 (+11) gross skorla ikinci, National BGK’dan İrem Demir 83 (+12) gross skorla üçüncü sırada ilk raundu tamamladı. Türkiye Golf Turu 3. Ayak mücadelesinin ikinci raundu, 3 Mart Cumartesi günü National Golf Sahası'nda devam edecek.