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Türkiye Golf Turu Profesyonel Kategori Eleme Müsabakası yapıldı

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2018 faaliyet takviminde yer alan Türkiye Golf Turu öncesinde profesyonel golfçüler için organize edilen “Türkiye Golf Turu Profesyonel Kategori Eleme Müsabakası” Antalya’da Belek’te sona erdi.

Türkiye Golf Turu Profesyonel Kategori Eleme Müsabakası yapıldı

19 Ocak 2018 20:38

Oynanan müsabakalar sonunda Türkiye Golf Turu’nda oynamaya hak kazanan profesyonel golfçüler belli oldu. National Golf Sahası’nda oynanan müsabakanın ikinci raundunda 13 profesyonel golfçü sahaya çıktı. İki raunt üzerinden oynanan müsabakanın final raundunda profesyonel golfçülerden Ali Altuntaş toplamda 155 gross skorla eleme müsabakasını lider bitirdi. Organizasyonda Hamza Sayın 156 gross skorla ikinci, Ulaş Karataş 158 gross skorla üçüncü, Bülent Karataş 163 gross skorla dördüncü oldu.

Deha Şenay Özer, Bekir Kara ve Hakan Yamaç ise 164 gross skorla beşinciliği paylaşarak, Play-off’a kaldı. Profesyonel üç golfçü arasında 1. çukurda oynanan Play-off mücadelesi sonunda 5 par’lık çukuru 4 vuruşla tamamlayan Deha Şenay Özer ve Bekir Kara Play-off’u geçerken, Hakan Yamaç 6 vuruşla elendi. Türkiye Golf Turu Profesyonel Kategori Eleme Müsabakası’nı ilk 6’da tamamlayan profesyonel golfçülerden, Ali Altuntaş, Hamza Sayın, Ulaş Karataş, Bülent Karataş, Deha Şenay Özer ve Bekir Kara, 10 ayaktan oluşan 2018 Türkiye Golf Turu’nda mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye Golf Turu’nun 1. Ayağı 27 - 29 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek’te bulunan Gloria Golf Sahası’nda oynanacak.

 

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