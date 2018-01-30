Türkiye günlerce bu gizemli kazıyı konuşmuştu! İşte içinde bulunanlar

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir gecekonduda geçtiğimiz aylarda Özel Harekât polisleri gözetiminde yapılan kazı ile ilgili önemli iddialar ortaya atılmıştı. Kültür varlıklarının iadesinin sağlanması ve korunması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, uzun zaman tartışılan gizemli kazı ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bilgi talep etti.. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Meclis'ten gelen talep üzerine kapsamlı bir bilgi notu hazırladı. Komisyona gönderilen bilgi notunda kazıyla ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı: "Yapılan incelemelerde; tek katlı, betonarme bir bina içerisinde açılan çukurda 2,30 metre derinliğe inildiği, bu seviyeden kuzeye ve güneye doğru iki farklı yönde galeri şeklinde kazı çalışmalarının devam ettiği, mimari olarak herhangi bir kültür varlığına rastlanmadığı tespit edilmiştir.

İSTİHBARAT VE MÜZE YETKİLİLERİ KOORDİNELİ ÇALIŞTI

Parselle ilgili olarak Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçaklık Şubesi ile irtibata geçildi. Yapılan görüşmelerde alanın 3. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescilli olduğu, kesinlikle izinsiz bir uygulamanın özellikle kazı faaliyetlerine yönelik çalışmanın yapılamayacağı bilgisi verildi. Ancak, söz konusu alanda incelemelerde bulunan istihbarat yetkilileriyle yapılan görüşmelerde kaçak kazılar ile açığa çıkan kültür varlıklarının mahiyetinin anlaşılabilmesi amacıyla kaçak kazı çukurlarının bulunduğu alanlarda Tarsus Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, istihbarat yetkilileriyle koordineli olarak kazı çalışmalarının yapılmasına karar verilmiş olup 15 Aralık 2016 tarihli yazımızla gerekli izin verildi.

İŞTE İÇİNDE BULUNANLAR

Alandaki kazı çalışmalarında amorf durumda pişmiş toprak kandil parçası, çatı kiremiti, amphora parçaları gibi buluntulara ulaşılmış olup envanterlik nitelikte taşınır-taşmmaz kültür varlığına rastlanmadı. Amorf nitelikteki pişmiş toprak seramik parçaları Müze Emanet Eser Deposuna kaldırıldı. Alanda envanterlik nitelikte kültür varlığına rastlanmaması nedeniyle kazı çalışmaları sonlandırılarak can ve mal güvenliği açısından açılan kazı çukurları kapatıldı."

Damla Peker - Türkiye gazetesi