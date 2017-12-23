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Türkiye Güven Huzur uygulamasında aranan 3 kişi yakalandı

Türkiye genelinde vatandaşların huzur ve güveninin sağlanması amacıyla yapılan Türkiye Güven Huzur-9 uygulaması kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan uygulamada aranması bulunan 3 şahıs yakalandı.

Türkiye Güven Huzur uygulamasında aranan 3 kişi yakalandı

23 Aralık 2017 04:17

Türkiye Güven Huzur-9 uygulaması kapsamında tüm yurtta eş zamanlı yapılan uygulamalara Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı uygulamalarda 19.30/21.30 saatleri arası sabit yol uygulaması 22.00/24.00 saatleri arası umuma açık yer kontrolleri yapıldı ve 100 umuma açık işyeri incelendi.

Uygulamalar kapsamında ayrıca 73 araç kontrol edilirken 2 araca 285 lira idari para cezası uygulandı. Bin 405 şahıs GBT yönünden incelendi, değişik suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı. Bir şahıstan 5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldı. Bunların dışında başka suç ve suç unsuruna rastlanmadı. 

Etiketler: bursa, huzur uygulaması, yakalandı

 

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