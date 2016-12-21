Türkiye’nin 81 ilinde başlatılan Halep’e yardım kampanyaları aralıksız devam ediyor. Büyük bir dramın yaşandığı Halep’e Bursa’dan 37 TIR dolusu erzak ve kışlık yardım malzemesi gönderildi. Bursa Valiliğinin öncülüğünde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), belediyeler ve çeşitli kurumların desteğiyle Suriye’nin Halep şehrinde yardıma muhtaç insanlar için başlatılan yardım kampanyasına iş dünyası büyük destek verdi. 20 tanesi BTSO tarafından, 17 tanesi ise çeşitli kurumlar tarafından yardım malzemeleriyle doldurulan toplam 37 TIR, yapılan duanın ardından yola çıktı.

KÜTAHYA

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Halep için 2 tır dolusu yardım malzemesi toplandı. Tavşanlı Belediyesi ve Çare Yardımlaşma Derneği işbirliği ile düzenlenen kampanyada toplanan un battaniye yüklü 2 tır Halep’e ulaştırılmak üzere yola çıktı.

HAKKARİ

Hakkari Hak ve Dayanışma Platformu (HAK-DA) tarafından Suriye’nin Halep kentine bir TIR un gönderildi. Bir süre önce Hakkari Hak ve Dayanışma Platformu (HAK-DA) ve bileşeni olan 28 sivil toplum örgütü tarafından başlatılan “Halep’i açlıktan, insanlığı utançtan kurtar” yardım kampanyası kapsamında 510 torba un toplandı.

ÇORUM

Çorumlular da Halep’te zulme uğrayan insanlara yardım elini uzattı. Beşir Derneği Çorum Şubesi tarafından düzenlenen yardım kampanyası kapsamında toplanan 2 TIR insani yardım malzemesi Halep’e ulaştırılmak üzere yola çıktı.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ’da da Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu öğrenci toplulukları ve Türkiye Diyanet Vakfı Tekirdağ şubesi işbirliğinde Halep’te zulme uğrayan insanlara ulaştırılmak üzere yardım kermesi düzenlendi. 3 gün boyunca devam edecek kermesi düzenleyen öğrenciler, katılımdan hayli memnun.

(İHA)