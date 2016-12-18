Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden (BYEGM) alınan bilgilere göre, Halep’ten olası göç olaylarına karşı, dezavantajlı sivillere yönelik Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki hac konaklama merkezine 18 adet 112 metrekarelik, bin kişilik çadır kent hazırlanmaya başladı. Suriye’de kamp yerinin seçilme aşamasında olduğu ve meşru muhaliflere karşı 3 barınma yerinin tespit edildiği, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait iş makinelerinin çalıştığı bildirildi.

Suriye’den Türkiye’ye getirilen yaralılar hakkında da açıklama yapan BYEGM kaynakları, Türkiye’ye giren yaralı sayısının 120 olduğunu, 9 kişinin taburcu olduğunu, ambulansların ise 10 sahada hizmet verdiğini ifade etti. 25’i erkek, 14’ü kız çocuk olmak üzere yaralıların 95’inin erkek, 25’inin ise kadın olduğunu belirten kaynaklar, Antakya Devlet Hastanesi’nde 19, Antakya Doğumevi’nde 4, İskenderun Devlet Hastanesi’nde 22, Kırıkhan Devlet Hastanesi’nde 8, Reyhanlı Devlet Hastanesi’nde 44, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 23 yaralının tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Yaralılardan 27’sinin durumunun ağır olduğunu anlatan BYEGM kaynakları, Türkiye’de tedavi gören 3 Suriyeli yaralının ise hayatını kaybettiğini, 45 yaralının ise aralarında Hatay, Gaziantep, Konya, Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin de bulunduğu kentlere sevk edildiğini açıkladı.

Diğer yandan, Suriye tarafına Türk Kızılayı’ndan 216, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’ndan ise 381 olmak üzere 597 yardım tırının gönderildiğini bildiren BYEGM, bin kişilik sıcak yemek ve kumanya hazırlığı yapıldığını kaydetti. AFAD’ın duş ve tuvalet konteyneri ile 238 çadır, jeneratör ve alt yapı malzemesinin de Halep’e gönderildiği açıklandı.

BYEGM, Halep’ten 7 bin 500 kişinin tahliye edildiğini, 70 bin kişinin tahliye edilmeyi beklediğini, 30 bin kişinin mahsur kaldığını, kentte 4 bin kişinin ise yaralı halde beklediğini ifade etti.