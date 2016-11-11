Kemaloğlu, “Bütün amacımız haşhaştaki morfin değerini yükseltmek. Morfin değerini yükselttiğimiz ölçüde biz morfin ve türevlerini miktar olarak daha fazla üretiyor olacağız” dedi.

TMO Genel Müdürü Kemaloğlu, Türkiye’nin haşhaş üretim alanının büyüklüğü ve işlendiği fabrikanın kapasitesiyle dünyada ilk sırada yer aldığını söyledi. Haşhaşın ülkemize 100-120 milyon dolar katkı sağladığını ve dünya morfin ihtiyacının yüzde 25’ini Türkiye’nin karşıladığına dikkat çeken Kemaloğlu, üreticiden morfin değeri yüksek sertifikalı tohumları kullanmasını talep etti.

“Haşhaş bizim geleneksel bitkimiz”

Haşhaşın tarihçesi, üretim serüveni ve ihracat kapasitesi hakkında bilgiler veren Kemaloğlu, haşhaşın Türkiye’nin geleneksel bir ürünü olduğunu ifade etti. Haşhaş ekiminin 1933 yılına kadar ülkemizde serbest olduğunu belirten Kemaloğlu, 1933 yılında haşhaşa ilişkin uyuşturucu maddelerin üretimini düzenleyen özel bir birimin kurulmasıyla kontrollü üretime geçildiğini söyledi. Kemaloğlu, “1938 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi kurulunca, haşhaşa ilişkin, uyuşturucu maddelere ilişkin bütün üretim kısmı, satışı, ticareti TMO genel müdürlüğünün kontrolünde işlemeye başlıyor. 1960 yılında haşhaş üretimi 17 ilden 42 ile çıkarılıyor” bilgisini verdi.

Haşhaş ekim alanlarının yıllar içinde azaldığını vurgulayan Kemaloğlu, “Birleşmiş Milletlerin Türkiye’ye verdiği, dünyaya belirlediği alan sınırı çerçevesinde üretim yapılıyor. O sebeple Türkiye için haşhaş ekim alanımız belli. 70 bin hektar, alanda ekim yapabiliyoruz” diye konuştu.

“Haşhaş bitkisi çiftçiye kar getiriyor”

Haşhaşın üreticisine kar getiren bir bitki olduğunu kaydeden Kemaloğlu, TMO’nun garantör alıcı olduğunu ve haşhaş çiftçisinin piyasa sorunu yaşamadığını belirtti. Türkiye’nin dünyadaki haşhaş ekim alanının yüzde 50’sine sahip olduğunu vurgulayan Kemaloğlu, üretimle esas amacın daha çok dış pazar olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

”Bizim içerdeki pazarımız 2 ton, 3 ton gibi daha çok sınırlı bir pazar. Nihayetinde tıbbi ve bitkisel anlamda kimya sanayiinde ve gelişmiş endüstri de kullanıldığından dış pazarlar bu anlamda daha çok talepkar. En büyük pazar Amerika Birleşik Devletleri ve üretimimizin yüzde 95’ini ihraç ediyoruz.”

“Dış pazarda üstünlüğümüzü koruyoruz”

Haşhaşın üretici ülkeler arasında bir rekabet olduğuna dikkat çeken Kemaloğlu, “Bugün baktığımızda haşhaş üretiminde Türkiye’nin rakibi dediğimiz ülkeler Hindistan’ın yanında, Avustralya var, Fransa var, İspanya, Macaristan gibi ülkeler. Oralarda da hem ekim alanları artmış hem üretim artmış. O manada Türkiye’de üretim anlamında bir fazlalık var, dolayısıyla bir rekabet var diyebiliriz” diye konuştu.

“Çiftçi daha kaliteli haşhaş üretebilmek için tohumu TMO’dan almalı”

Haşhaşın kalitesini belirleyen en önemli unsurun morfin değeri olduğunu sözlerine ekleyen Kemaloğlu, çiftçinin daha kaliteli haşhaş üretebilmesi için morfin oranı yüksek sertifikalı tohumları TMO’dan tedarik etmeleri noktasına değinerek, “Bütün amacımız haşhaştaki morfin değerini yükseltmek. Morfin değerini yükselttiğimiz ölçüde biz morfin ve türevlerini miktar olarak daha fazla üretiyor olacağız” açıklamasında bulundu.

“Bu yılki avans fiyat: 4.25 lira”

Haşhaşı her yıl avans fiyat açıklayarak aldıklarını belirten Kemaloğlu, bu yılki rakamın 4.25 TL olduğunu kaydetti. Kemaloğlu, “Haşhaşı her yıl avans fiyat açıklayarak almaya başlıyoruz. Fiyatı tamamen TMO Genel Müdürlüğü belirliyor. Geçen yıl 3.75 TL olan fiyatı bu yıl yüzde 7 olarak artırarak 4.25 liraya çıkardık. Bu da çiftçi için makul, kar getirebilecek bir fiyat demektir” dedi.

Kapsülündeki alkaloidleri ilaç tohumu ise gıda amaçlı kullanılan tek yıllık tıbbi ve endüstriyel bir bitki olan haşhaş, Anadolu'da 5000 yıldır üretiliyor. Dünyada haşhaş 140 bin hektar alanda üretilirken Türkiye bu alanın yarısına yani 70 bin hektarına sahip. Birleşmiş Milletler tarafından Hindistan’la birlikte öncü ülke olarak kabul edilen Türkiye’de haşhaş üretimi, 1938 yılından sonra Toprak Mahsulleri Ofisi’nin denetiminde üretiliyor. Türkiye'de haşhaş tarımı bugün itibariyle Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Burdur, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Tokat ve Uşak olmak üzere toplam 13 ilde 70 bin hektar alanda yıllık ortalama 70 bin üreticiyle yapılıyor. Üretilen haşhaşı değerlendirmek ve piyasanın yasal alkaloid gereksinimini karşılamak amacıyla 1981 yılında Afyon Alkaloidleri Fabrikası Bolvadin ilçesinde üretime başlıyor. Alanında dünyanın en büyük fabrikası olan işletme, bugün ortalama yıllık 25 bin ton kapasiteyle çalışıyor.