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Türkiye hedefte!

Türkiye fidye yazılım saldırılarında ABD ve Brezilya’dan sonra dünyada üçüncü, online bankacılık saldırılarında ise Avrupa’da ilk sırada yer aldı.

Türkiye hedefte!

18 Ekim 2016 08:07

Türkiye’nin siber güvenlik firması Türkiye Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) yeni siber tehdit durum raporunu yayımladı. Haziran-eylül aylarını içeren STM Siber Tehdit Durum Raporuna göre, fidye yazılım saldırıları küresel ölçekte yüzde 172 oranında arttı. Türkiye, Avrupa bölgesinde fidye yazılım saldırılarını en fazla yaşayan ülke durumundayken, dünyada ABD ve Brezilya’dan sonra üçüncü sırada yer alıyor. Rapora göre, özellikle son dönemde online bankacılık siber korsanların hedefinde. Tespitler, ülkemizin 11 bin 516 saldırı ile Avrupa bölgesinde en fazla online bankacılık saldırısı alan ülke olduğunu, Türkiye’yi 4 bin 880 saldırı ile Almanya’nın ve 3 bin 529 saldırı ile Fransa’nın izlediğini gösteriyor.

Diğer yandan Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) günümüzde elektrik, su, atık su, petrol, doğal gaz, ulaştırma, kimya, ilaç üretimi, kâğıt, yiyecek, içecek ve otomotiv, uzay/havacılık ve dayanıklı tüketim malları gibi parçalı/montaj tipi imalat sektörlerinde kullanılıyor. Akıllı şehirler, akıllı evler ve arabalar, tıbbi cihazlar hep EKS’ler tarafından kontrol ediliyor. Rapora göre uzaktan kontrol edilebilen EKS’lerin yüzde 92’sinde saldırılara karşı açık bulunuyor.

Sahte profillerle terör propagandası yapılıyor

Dünyada siber saldırılarının yüzde 56’sının Çin kaynaklı olduğuna işaret edilen raporda, sanatçıların fan kulüpleri de tehdit altında yer alıyor. Sosyal medya ve siber güvenlik uzmanları, sosyal medya platformlarında bazı sanatçı ya da tanınmış kişilerin isimleriyle sahte profiller oluşturulduğu, takipçi sayısının artmasının ardından da bu hesapların terör örgütlerinin propagandası için kullanıldığı uyarısını yapıyorlar. Veri ve dosya paylaşımı platformları da siber korsanların en önemli saldırı hedefleri arasında yer alıyor. Bu popüler platformlardaki kişisel bilgi sızıntıları, müşterilere getirilen parola değişim zorunluluğu ile önlenmeye çalışılıyor.

Ömer Temür - Türkiye gazetesi 


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